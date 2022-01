Voditelj emisije 'Nedjeljom i 2' Aleksandar Stanković nedavno je na svojem Facebooku profilu podijelio status u kojem se osvrnuo na aktualni slučaj najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đokovića, a zatim ga obrisao.

"Vrhunski sportaš i kreten. Ima ih dosta, al ovih dana jedan se baš trudi", napisao je tada Stanković.

Srpski mediji odmah su poludjeli zbog njegove objave: "Nečuvene uvrede hrvatskog novinara na račun Đokovića. Nevjerojatno, prosto bez komentara."

'Kreten si jer si navijao za Novaka'

Sada je Stanković objavio "otvoreno pismo samome sebi" koje prenosimo u potpunosti.

"Dragi moj, da odmah na početku razjasnimo. Ti si, Stankoviću, kreten, a ne Novak! Kreten si zato što te Novak razočarao pa sad tako otužan misliš da ti je Novak nešto dužan, a nije. Novak je dužan samo sebi, Bogu i Srbiji valjda, to ne znam, nisam siguran. Kreten si jer si navijao za Novaka samo zato što govorite isti jezik. Aj navedi još jedan razlog ako možeš? Ti se kao kužiš u tenis, znaš udarce, taktiku? Identificirao si se s Novakom, jer je odavde (i, da se razumijemo, jebalo te odavde), a sad kad si shvatio da on nije ti, razočarao si se.

Što se ti imaš identificirati s Novakom? Jesu možda njegovi turniri tvoji? Njegove pare tvoje? Je li možda čiča Draža na rakiji tvoj, ili su piramide u Bosni tvoje? Star si, Stankoviću, za idole i glupiranje tog tipa. Imaš svoja tri frenda i familiju i razočaravaj se u njih, a Novaka ostavi na miru! I ovo ti moram reći, dragi moj, i nemoj se molim te ljutiti, ali osobit si kreten i nerviraš me zato što cijeli život pljuješ po fejsu, a drljaš kad god stigneš za malo lajkova i trenutnu slavu. Nerviram i sam sebe što ti ovo pišem, ali ne mogu si pomoći. S ljubavlju tvoj Aco Stanković", zaključio je voditelj objavu.

Burne reakcije

U komentarima ispod objave odmah su krenule reakcije: "I ovaj si post editirao četiri puta, pripazi malo, sada kad ti ekipa opet uzme screenshot", napisao je jedan korisnik, dok mu je drugi poručio da se "smiri".

"Tvoja samokritičnost nadahnjuje one koji su razumjeli post, većina mislim ima tri upitnika iznad glave. Uvijek navijam za Novaka osim kad igra protiv naših, ali duboko sam svjesna da niti on, niti Modrić, niti bilo tko drugi ne zaslužuje status božanstva. To su samo ljudi od krvi i mesa koji kroz život vode neke svoje bitke, ali su nasuprot nama pod povećalom javnosti", piše još jedan korisnik.

"Vrh si! Još da si završio sa ženinom rečenicom, odmah bih ovaj post proglasila najboljim u 2022., iako je tek započela!", napisala je jedna korisnica.