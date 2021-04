SUPERLIGA JE NASTALA ZBOG SAMO JEDNOG RAZLOGA: Kada pogledate ove brojke sve će vam biti jasno

Klubovi koji su ostali u Superligi poručili su da namjeravaju nastaviti s projektom koji je podigao puno prašine

Šest preostalih klubova nogometne Superlige poručilo je tijekom noći s utorka na srijedu kako će nastaviti s planiranim organiziranjem natjecanja bogatih momčadi bez obzira na istupanje šest engleskih klubova – Manchester Cityja i Uniteda, Arsenala, Liverpoola, Tottenhama i Chelseaja.

OSTATAK ‘EKIPE’ NE ODUSTAJE: Superliga ide dalje? Tijekom noći stiglo priopćenje: Evo kako su reagirali na odustajanja i koji su planovi

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

SUPERLIGA UZVRAĆA UDARAC: Real, Barca i Juventus će tužiti engleske velikane koji su ih ‘izdali’ nakon samo dva dana?

Klub dužnika

Osnivač i predsjednik novonastale Superlige, predsjednik Reala Florentino Perez, nikada nije skrivao da je financijska dobit glavni razlog za pokretanje tog elitističkog i zatvorenog natjecanja, a sada je postalo jasno da većina tih klubova nije imala ni drugog izbora.

Svi osnivači Superlige nalaze se u velikim problemima, a sveukupni dug svih klubova iznosi čak 8.6 milijarde eura.

Najviše duguje londonski Tottenham, koji je već objavio da neće igrati Superligu – 1.3 milijarde eura. Slijede ga Barcelona s 1.2 milijarde pa Real Madrid sa 750 milijuna…

Prema pisanju The New York Timesa, projekt je vrijedan 3,5 milijarde eura i svaki od klubova osnivača dobit će 350 milijuna eura za ulazak u ligu. To je više nego četverostruko više nego što je osvajač Lige prvaka dobio 2020.

