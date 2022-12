Nogometni analitičar Rade Bogdanović se za srpske medije osvrnuo na trijumfalnu utakmicu četvrtfinala Svjetskog prvenstva gdje je Hrvatska izbacila Brazil.

"Brazil je otputovao doma jer smo mi Richarlisona, koji nam je zabio gol, digli u nebesa. On je najgori centarfor koji je igrao do 1994. godine. Nakon Bebeta, Romarija, Ronalda, Rivalda, svih tih zmajeva, on igra nogomet. Ma idi, molim te", rekao je Bogdanović pa nastavio u istom tonu:

'Brazilci su se bavili frizurama...'

"Znate li što je Brazil izgubio? Brazil je izgubio jer je na autobusu hrvatske reprezentacije pisalo 'obitelj', a prije tri dana su se šišali. Pogledajte na što liče, ovaj Richarlison i Neymar. Oni su se bavili frizurama", zaključio je Bogdanović.

"Moram vam reći... Dalić je nogometni mudrac i pokazao je Europi kako se igra u ovoj fazi i na ovoj razini. Možda je medijski podcijenjen, ali pokazao je kako se igra protiv 'velikih'. Brazil je igrao s igračem manje - Neymarom. Matematika mi je jača strana, a on je imao osam izgubljenih lopti i četiri padanja. Brazilci nisu imali sreće i na kraju se Neymar oporavio. On usporava igru ​​i želi biti u centru pažnje. Dalić ih je zatvorio do te mjere da su imali samo poluprilike. Na kraju, mogu im samo čestitati. Voditi reprezentaciju zemlje od tri i pol milijuna stanovnika, koliko favela ima u Brazilu…", rekao je Bogdanović.