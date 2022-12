"Ja sam Brazilac, ali volim Hrvatsku od svoje 5. godine! Pa žrtvovao bih štošta! Jedna od tih stvari je da bih radije da sam se rodio u Hrvatskoj. Iako, to ne bi bila žrtva hahahaha, ali pošto to ne mogu, ponudio bih svoju kuću na prodaju samo da vidim Hrvatsku kao prvaka svijeta!"

Napisao je ovo davne 2018. Francisco Rafael Beserra Sousa, rođeni Brazilac, kada je odgovarao na pitanje jedne hrvatske kompanije: Čega biste se odrekli da Hrvatska postane prvak svijeta?

Francisco je tada, u razgovoru za Croatia Week, rekao da hrvatsku reprezentaciju strastveno bodri od 1998. godine, kada je imao svega 5 godina.

"Ljudi u Brazilu ne razumiju da ne osjećam strast prema brazilskoj momčadi koja je već osvojila 5 svjetskih naslova, Hrvatska je ispunila sve što sam mogao osjećati prema brazilskoj momčadi. Od tada pratim sve utakmice u Hrvatskoj do danas! Oduvijek sam želio biti nogometaš hrvatske reprezentacije poput Eduarda da Silve, nažalost, taj san nisam mogao ispuniti, sada mi je najveći san biti izbornik hrvatske reprezentacije!", govorio je tada Francisco.

Danas, četiri godine kasnije, njegov san sve je bliže stvarnosti...

Pismo Brazilca koji voli Hrvatsku

Znajući za njegovu ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji,jako nas je zanimalo kako će Francisco komentirati jučerašnju pobjedu svoje hrvatske momčadi protiv reprezentacije svoje zemlje - kombinacija je to kojoj je već nekoliko puta svjedočio, ali nikada s ovakvim raspletom događaja. U iščekivanju njegovog odgovora na naš upit, prenosimo vam njegovu Facebook objavu:

"Pismo Brazilca koji voli Hrvatsku

Jučer je bio nezaboravan trenutak za mene, bio sam tužan jer, naravno, volim svoju zemlju i želio sam vidjeti kako Neymarova generacija osvaja Svjetsko prvenstvo. Ali u isto vrijeme sam bio jako sretan, Nikad se nisam mogao razveseliti protiv Hrvatske, nemoguće mi je to učiniti, mogu pokušati, ali moje srce uvijek bira Hrvatsku. Nikada neću zaboraviti vidjeti kako cijeli Brazil poznaje snagu Hrvatske! Bilo je teško vikati i izražavati se, uostalom, svi ljudi oko mene su navijali za Brazil i bili uvjereni da će lako pobijediti. Možete sa mnom raditi što god hoćete, ali molim vas nemojte oko mene ružiti Hrvatsku, to je jedna od rijetkih stvari koje me ljute u životu.

“Nema predaje” to mi je najdraži izraz na hrvatskom jeziku, 2006. godine kad sam bio dijete i vidio sam plakat usred hrvatskih navijača s tim riječima, kad sam išao tražiti značenje, bilo mi je tako lijepo. "Nunca se renda". Ova fraza definira što je Hrvatska, tako mala zemlja, s tako malo ljudi, koju mnogi od nas Brazilaca ne poznaju, ali u isto vrijeme tako nevjerojatna, tako snažna, tako iznenađujuća, tako čarobna, tako ratnička!

Počeli smo gubiti u svim zadnjim nokaut odlukama, protiv Danske, Rusije, Engleske, Japana i sada Brazila, au svim tim utakmicama imali su isti završetak! Uvijek sam siguran, čak i ako počnemo gubiti, nikada nećemo odustati, ne možete birati hoćete li pobijediti ili ne, to je izvan naše kontrole, ali možemo birati hoćemo li odustati ili ne, a Hrvatska uvijek bira NE ODUSTATI. Kako podcijeniti Hrvatsku? Zašto toliko podcjenjuješ?

Ako postoji nešto za što zahvaljujem Bogu, to je što sam otkrio Hrvatsku iako sam tako daleko, što me je natjerao da se zaljubim u naciju koju malo tko ovdje poznaje, kako se to moglo dogoditi? Zašto sam se toliko zaljubio u tebe? Svakim danom koji prolazi sve više razumijem zašto! Jučer je bio jedan od najboljih dana u mom životu, za pobjedu, za hrvatski narod i za Brazilce koji su zapravo upoznali Hrvatsku! Sada Brazilci poznaju Hrvatsku, ahhh i dugo će pamtiti!

Volim te Hrvatska!"