Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Kanadu 4-1 (2-1) u dvoboju drugog kola skupine F svjetskog prvenstva kojem je domaćin Katar.

Kanada je povela golom Alphonsa Daviesa već u drugoj minuti, ali je potom uslijedio preokret. Andrej Kramarić je zabio dva, u 36. i 70. minuti, a Marko Livaja jedan pogodak, u 44. minuti, za slavlje Hrvata. Sve je okončano golom Lovre Majera u 94. minuti.

A zanimljivo je bilo prije utakmice u studiju RTS-a gdje utakmicu najavio bivši jugoslavenski nogometaš Rade Bogdanović.

"Hrvatska je u padu, to je evidentno. Imaju puno problema u napadu. Jednog izvanserijskog nogometaša koji je u godinama i teško može sam. Imaju problema, vraćam se na sindrom Zdravka Mamića, kad je bio slobodan, bio je uz njih. Dinamo vuče, reprezentacija Hrvatske vuče se na sudbinu Dinama, oslonjeni su jedni na druge. On ih je vodio, on ih je dizao", rekao je i nastavio.

"Hrvatska reprezentacija sastavljena je od Bosanaca i Hercegovaca. Mnogi su otišli. Mislim da će Kanada zabiti prvi gol na Svjetskom prvenstvu, a da Borjan neće primiti gol", rekao je dok mu je u tom trenutku prepadao stolac.

Oglasio se on potom i nakon susreta. Malo je promijenio retoriku.

"Kanada nas je zavarala prvo kolo. Iako su poveli, vidjeli ste da Hrvatska ima snagu i klasu. Vidjeli ste ova četiri gola. Jedna ekipa koju predvodi, a siguran sam u to, najbolji nogometaš od 1945. pa do danas na Balkanu, Luka Modrić. Treba biti pošten i iskren, jedan virtuoz nogometni, sjajan momak. Zna što je obitelj, klub, reprezentacija. Te lopte, zavijuše, te vanjske. Godine čine svoje, a on ih nosi. Ovo mu je možda i posljednja prilika da napravi nešto s reprezentacijom", poručio je.