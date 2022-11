Dan nakon remija (0:0) s reprezentacijom Maroka u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bio je na redovnoj press konferenciji i odgovarao na pitanja novinara.

Očekivano, najviše je govorio o remiju s Marokancima i pomalo razočaravajućem nastupu hrvatskih nogometaša u tom susretu.

"Nismo najzadovoljniji, trebali smo napraviti više, no, to je prva utakmica i možemo biti djelomično zadovoljni. Vidjeli smo da je Maroko dobar, dali su sve od sebe, imali su odličnu podršku i čestitam im na tome. Hrabro su odigrali i u skupini je još sve otvoreno. Bit će borba do zadnje utakmice", rekao je na početku.

'Nije prblem u jednom igraču'

U nastavku je izdvojio tri naša nogometaša koja su, po njegovom mišljenju, zakazali - Marcela Brozovića, Josipa Juranovića i Bornu Sosu.

"Na Brozoviću se vidjelo da ima premalo utakmica, vidio se taj problem. Njegov mu čuvar nije dao pristup, odradio je dobar posao, ne pamtim kada se našao u toliko teških situacija kao jučer. Nije bilo potrebne okomice i riskantnih lopti. Lopta je puno išla između dva stopera", rekao je pa poručio:

"Iskreno, naši su bekovi zakazali, analiza je pokazala da su istrčali jako malo, nikad manje. Ideja je bila da dobijemo prevagu na sredini i da dođemo iza leđa Hakimiju. Nije problem u jednom igraču, svi su zakazali prema naprijed."