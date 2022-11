Dan nakon remija (0:0) s reprezentacijom Maroka u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bio je na redovnoj press konferenciji i odgovarao na pitanja novinara.

"Imali smo kontrolu i posjed, ali nismo puno napravili s time. Maroko nas je dobro zatvarao i imali smo problem s dodavanjima. Bili su brzi, agresivni, odgovorni i dobro pripremljeni. Igrali smo kao i inače, samo nismo bili dovoljno konkretni. Nismo dovoljno ulazili u prazan prostor, strahovali smo od pogreške i kontre, ali to mogu i shvatiti s obzirom na tešku utakmicu igranu u teškim vremenskim okolnostima", rekao je Dalić na početku pa nastavio:

"Nismo najzadovoljniji, trebali smo napraviti više, no, to je prva utakmica i možemo biti djelomično zadovoljni. Vidjeli smo da je Maroko dobar, dali su sve od sebe, imali su odličnu podršku i čestitam im na tome. Hrabro su odigrali i u skupini je još sve otvoreno. Bit će borba do zadnje utakmice."

Daliću je nakon toga postavljeno pitanje da prokomentira izjave izbornika Kanade, našeg sljedećeg protivnika, Johna Herdmana, koji je nakon poraza od Belgije rekao da će u sljedećem kolu 'sj***ti Hrvate'.

"Svaktko od nas izbornika ima svoj način komunikacije. Gospodin se tako izrazio, koliko je to lijepo i fino - ne znam, ali to je njegovo pravo. Na to se nećemo osvrtati, mi moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad", rekao je Dalić.

Nakon toga se osvrnu na činjenicu da je hrvatska obrana odradila odličan posao protiv Maroka,