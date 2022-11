Nismo bili loši, ali nismo odigrali svoju najbolju utakmicu, kazao je Lovro Majer nakon susreta s Marokom koji je završio bez pogodaka na otvaranju F skupine na Svjetskom prvenstvu u Katru.

"Sigurno da to nije bila naša najbolja utakmica. Bila je čvrsta, Maroko je izgledao orgnizirano. Imaju dobru ekipu. Nismo bili loši, ali nismo odigrali svoju najbolju utakmicu," kazao je Majer.

"Znali smo da je to kvalitetna ekipa, da imaju kvalitetne igrače koji igraju u velikim klubovima. Organizirani su, dobro su se branili. Mislim da su odigrali jako dobru utakmicu."

Majer je igrao posljednjih 10 minuta, a bile su to njegove prve minute na nekom velikom natjecanju.

"Sretan sam zbog debija na svjetskom prvenstvu, naravno bio bi sretniji da smo uspjeli osvojiti tri boda. Igrao sam deset minuta, dobro sam se osjećao. Međutim, najvažniji je timski rezultat," dodao je veznjak francuskog Rennesa.

Dojam je bio kako su "Vatreni" trebali preuzeti malo više rizika.

"Možda je to bio dojam, ali nije to samo tako lako u utakmici. Bila je to prva utakmica, teško je odmah preuzeti neki veliki rizik. I dalje smo u dosta dobroj situaciji, i dalje sve ovisi o nama, vjerujem kako ćemo proći utakmicu," istaknuo je.

Nakon remija s Marokom, svjetski doprvaci nemaju previše izbora u susretu s Kanadom.

"Morat ćemo ići na pobjedu, uzet ćemo sigurno puno više rizika. Vjerujem da ćemo pobijediti."