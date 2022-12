Utakmica Hrvatske i Belgije, plasman Vatrenih u osminu finala SP-a i ispadanje zlatne generacije belgijskog nogometa odjeknuli su nogometnim svijetom. The Sun piše kako je Romelu Lukaku završio u suzama nakon ispadanja u utakmici u kojoj se ispromašivao u izglednim pozicijama. Ukupno ih je promašio 4, od toga je jedna stativa.

'Henry ga smirivao i tješio'

"Martinezov asistent Thierry Henry morao ga je smirivati i tješiti na kraju.", stoji u pisanju otočkog tabloida.

Ugledni BBC Sport dodaje kako je zlatna generacija kiksala u svojoj posljednjoj prilici za nešto više, za trofej.

"Romelu Lukaku je bio neutješan i očajan dok je sjedio s majicom navučenom preko glave nakon 0-0 remija s Hrvatskom i to je očito bio izljev frustracije zbog njegove uloge u ranom ispadanju Belgije sa Svjetskog prvenstva. Ali, možda je to bila i frustracija zbog onoga što se čini kao preuranjeni kraj jedne ere belgijske 'zlatne generacije'. Neuspjeh Belgije najnovije je razočaranje za talentirane igrače koji su opetovano bili nezadovoljni kada je to stvarno važno na svjetskoj sceni", dodaje BBC.

Twitter gori

Zanimljiva su pisanja na društvenim mrežama. Naravno da sad, kad traje SP, povećano je korištenje Twittera, pa sve pršti od komentara. Jedan zanimljiv je osvanuo i vezan je za Hrvatsku. Naime, kao i protiv Kanade, na poziciji devetke započeo je Marko Livaja. Očekivano po nama, zasluženo definitivno. Livaja je fantastičan nogometaš. Ipak, ovog puta ostao je bez gola, ali i konkretnijeg učinka za 64 minute igre.

Zamijenio ga je Bruno Petković, koji je dobio nekoliko teških duela, a izradio je i jednu dobru šansu za Luku Modrića kad je veznjak Reala pucao s ruba šesnaesterca. Engleski nogometni zaljubljenici s Twitter profila Premier League Panel, koji se bavi nogometnom taktikom, nakon utakmice su istaknuli jedno:

"Bruno Petković je ponudio toliko toga puno više u 26 minuta nego Marko Livaja u ostatku utakmice. On je tehnički dotjeran igrač koji može zadržati loptu i pojava je u kaznenom prostoru. On je bljeđa verzija Girouda, a ima i pedigre u Ligi prvaka i Europa ligi. Dalić ga mora staviti u prvu momčad u nokaut-fazi", pišu Englezi.

Brazilski komentator i voditelj Luis Felipe Freitas napisao je na Twitteru: "Danas jako malo igrača može ono što Petković radi na poziciji centralnog igrača. Njegova igra djeluje jako lagano."