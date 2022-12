SKRIVAO LICE / Lukaku nije mogao sakriti suze, o ovim dramatičnim prizorima svi pričaju: 'Sjedio je utučen s majicom preko glave...'

Utakmica Hrvatske i Belgije, plasman Vatrenih u osminu finala SP-a i ispadanje zlatne generacije belgijskog nogometa odjeknuli su nogometnim svijetom. The Sun piše kako je Romelu Lukaku završio u suzama nakon ispadanja u utakmici u kojoj se ispromašivao u izglednim pozicijama. Ukupno ih je promašio četiri, od toga je jedna stativa. Stoga, fotografije Profimedije, dramatične, na kojima se jasno može vidjeti koliko je Lukaku bio utučen, dovoljno govore same za sebe... "Martinezov asistent Thierry Henry morao ga je smirivati i tješiti na kraju", stoji u pisanju otočnog tabloida. Ugledni BBC Sport dodaje kako je zlatna generacija kiksala u svojoj posljednjoj prilici za nešto više, za trofej. "Romelu Lukaku je bio neutješan i očajan dok je sjedio s majicom navučenom preko glave nakon 0-0 remija s Hrvatskom i to je očito bio izljev frustracije zbog njegove uloge u ranom ispadanju Belgije sa Svjetskog prvenstva. Ali, možda je to bila i frustracija zbog onoga što se čini kao preuranjeni kraj jedne ere belgijske 'zlatne generacije'. Neuspjeh Belgije najnovije je razočaranje za talentirane igrače koji su opetovano bili nezadovoljni kada je to stvarno važno na svjetskoj sceni", navodi BBC.