Nogometaši Argentine plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva s prvog mjesta u skupini C zahvaljujući 2-0 (0-0) pobjedi protiv Poljske u susretu 3. kola igranom na stadionu 974, a u osminu finala plasirala se i Poljska s drugog mjesta zahvaljujući boljoj razlici pogodaka od trećeg Meksika.

Argentina je bila dominantna reprezentacija u prvom poluvremenu, uputila je čak 14 udaraca prema poljskim vratima, od toga devet u okvir gola, ali briljirao je Wojciech Szczesny koji je zaustavio sve te pokušaje i održavao svoju reprezentaciju na čelu skupine.

U 36. minuti Argentina je stigla do najveće prilike, MacAllister je sjajno proigrao Alvareza koji je pucao s desetak metara, no opet je Szczesny bio na mjestu, u nastavku akcije uslijedio je ubačaj na drugu vratnicu gdje je bio Messi koji je glavom promašio vrata. Nakon udarca došlo je do kontakta Messijeve glave i Szczesnyjeva dlana, a nizozemska sudačka postava na čelu s notornim Makkeliem je nakon pregleda snimke odlučila kako je to vrijedno - kaznenog udarca. Messi je sam izveo najstrožu kaznu i nije se proslavio, Szczesny je fenomenalnom obranom zaustavio njegov udarac,

HRT-ov sudački ekspert Mario Strahonja u emisiji Qatara kritizirao je tu odluku i istaknuo da se radilo o velikoj pogrešci cijelog sudačkog tima.

"Tu ne postoji niti jedan element za penal. Takozvana produžena ruka Szczesnog nema ni intenzitet ni namjeru dovoljnu za dosuditi jedanaesterac. Apsolutno velika pogreška VAR suca Van Boekela, koji je utjecao na odluku Makkeliea. On je, kao etablirani i iskusni sudac trebao zahvaliti VAR-u i reći da ovo nije kazneni udarac. Njih dvojicu više nećemo gledati na SP-u ili ako ćemo ih gledati onda će to biti velika nepravda prema ostalim sucima. Ono što je Makkelie pokazao ovom odlukom je nerazumijevanje nogometne igre. Kazneni udarac apsolutno nije postojao", poručio je Strahonja.