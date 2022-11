OVO NITKO NIJE OČEKIVAO / 'Saudijska Arabija šokirala je sve na SP-u. Argentinci su napravili divovsko samoubojstvo, a čak strogo trijezni Saudijci sigurno će poželjeti nazdraviti'

U susretu 1. kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva Saudijska Arabija je danas na stadionu Lusail senzacionalno svladala Argentinu sa 2-1 (0-1). Povela je Argentina golom Lionela Messija (10-11m), no početkom drugog poluvremena su Saleh Al-Shehri (48) i Salem Al-Dawsari (53) kreirali preokret. The Sun piše kako je ovo jedan od najvećih šokova ikad na SP-u. Gauči tri godine nisu poraženi, ali nevjerojatni Saudijci su pokazali karakter i upornost, te prekinuli niz Argentinaca od 36 susreta bez poraza. "Bila je to utakmica za pamćenje od dva poluvremena na golemom stadionu gdje nitko ne može kupiti pola litre pive. Čak i strogo trijezni Saudijci sigurno će poželjeli nazdraviti najistaknutijem i najvećem rezultatu u svojoj nogometnoj povijesti, rezultatu koji je šokirao Svjetsko prvenstvo", stoji u pisanju The Sun-a. Nakon pogotka minusa nakon deset minuta i tri za dlaku dosuđene ofsajda koja išla u njihovu korist u prvom poluvremenu, arapski su se igrači vratili i pobijedili jednog od favorita turnira. I zbunjeni argentinski kapetan Lionel Messi bio bi ponosan da je postigao oba gola visoke kvalitete koji su osudili dvostruke svjetske prvake na svemoguće divovsko ubojstvo. Svoju je momčad doveo u vodstvo u desetoj minuti pogodivši jedanaesterac nakon prekršaja nad Juveovim Leandrom Paredesom. Francuski izbornik Saudijske Arabije Herve Renard inzistira na tome da njegova zemlja nije ovdje samo zbog "zabave". Pokušajte sada izbrisati osmijehe s njihovih lica.