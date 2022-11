Hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u 17 sati igra drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Protiv Kanade će tražiti pobjedu koja bi im mogla biti dovoljna kako bi osigurala drugu fazu natjecanja. Podsjetimo, Vatreni su lani na Euru osigurali osminu finala upravo s četiri boda nakon što su izgubili od Engleske, odigrali remi s Češkom i pobijedili Škotsku. Naravno da se u tom slučaju moraju poklopiti i ostali rezultati. No, to je samo jedna od brojnih kalkulacija.

U međuvremenu, pojavio se ohrabrujući podatak. Naime, Hrvatska do sada nije izgubila drugu utakmicu na velikom natjecanju i to ulijeva nadu protiv Kanade. Pogotovo što je Vatrene dodatno motivirao njihov izbornik John Herdman, koji je nakon poraza od Belgije rekao svojim igračima kako će "je… Hrvatsku"

"Vidio sam, svatko od nas ima svoj način komunikacije. Gospodin se tako izrazio, to je njegov pravo, nećemo se na to osvrtati. Moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad, moramo na terenu govoriti. To nas može samo motivirati, ne smijemo prihvatiti negativnu priču na terenu, nećemo se na to bazirati," poručio je Zlatko Dalić.

Upozorenje Vatrenima može pak biti podatak da su se Kanađani pod Hermanom vinuli do najvišeg mjesta na FIFA-inoj svjetskoj ljestvici, 33. pozicije u veljači ove godine, te izborili svoje prvo svjetsko prvenstvo u 36 godina.

U analizama njegova rada navodi se kako je izvrstan motivator, ali i odličan taktičar. Kanađani ga smatraju "mozgom operacije - Katar 2022".

"Mislim da je najveća tajna ove momčadi naš trener. Došao je u sjajnom trenutku, odmah nakon Svjetskog prvenstva 2018., tako da smo imali četiri godine za pripreme. Jedna od prvih stvari koje nam je rekao bila je: 'Kvalificirat ćemo se za Svjetsko prvenstvo'. U početku nismo znali što misliti jer dugo nismo bili ni na jednom World Cupu. On je sve okupio. Taktički je vrlo detaljan u onome što želi i kako to želi postići", otkrio je napadač Lillea Jonathan David u jednom razgovoru za Guardian.