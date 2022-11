ŽESTOKA REAKCIJA / Riječi Nenada Bjelice glasno odjeknule u Srbiji: 'Izvrijeđao nas je i bljuvao vatru. Hrvati, sramite se...'

Nogometaši Brazila 20. put zaredom su pobijedili u prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, a u svom prvom nastupu u Kataru u četvrtak su svladali reprezentaciju Srbije s 2-0 u posljednjem dvoboju prvog kola grupne faze. Nakon te utakmice hrvatski trener Nenad Bjelica dao je svoj osvrt ne tu utakmicu u HRT-ovoj emisiji Qatara i pritom kritizirao srpsku reprezentaciju. Poražavajuće je kako je odigrala Srbija, očekivao sam puno više. S obzirom na to kako su igrali u kvalifikacijama, s obzirom na to kakve igrače imaju, ali i s obzirom na to kako su najavljivali ovo natjecanje. Oni su došli biti svjetski prvaci. Srbija nije dobro istrčala nijednu kontru, kad god bi osvojili loptu, nisu imali za to dovoljno kvalitete", rekao je Bjelica, a te njegove riječi glasno su odjeknule u Srbiji. Srpski mediji su jako ljutiti jer smatraju da ih je Bjelica uvrijedio. "Hrvatski trener izvrijeđao Orlove", naslov je na Informeru, Kurir piše "Hrvatski trener raspalio po Orlovima", a Slobodna Srbija je još oštrija i piše da "Čuveni Hrvat bljuje vatru". Novosti su napisale: "Hrvati, sramite se: Navijali su za poraz Srbije na nacionalnoj televiziji."