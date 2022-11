Kanada je poražena protiv Belgije 1:0, ali je svojim pristupom i prekrasnim nogometom oduševila nogometni svijet. Mlada kanadska momčad dokazala je da nije slučajno došla na Svjetsko prvenstvo te kako svojom nogometnom predstavom mogu konkurirati najjačim momčadima.

Nakon susreta izbornik Kanade John Herdman je izjavio kako "njegova momčad zasluženo igra SP" te kako će "sje*ati Hrvatsku". Njegova izjava podigla je puno prašine, a mnogi se pitaju tko je uopće izbornik koji se tako bahato usudi prozivati Hrvatsku?

John je 47-godišnji Englez, koji je svoju karijeru izgradio na Novom Zelandu.

Trnovit put

Rođen je u Consettu u Engleskoj te se trenerskim poslom počeo baviti kao mladić, točnije u studentskim danima kada je radio kao pomoćnik na Sveučilištu u Northumbriji. Sa svega 16 godina je počeo ići na trenerske tečajeve te je puno vremena proveo u Brazilu gdje se učio zanatu. I sam je istaknuo kako ga je to iskustvo izgradilo kao trenera. Do 2001. godine je radio kao razvojni trener za mladiće u Sunderlandu, a onda je preselio na Novi Zeland. Zanimljivo, u Sunderlandu je radio s mladim Jordanom Hendersonom, danas kapetanom Liverpoola. Tamo se odmah uključio u rad nogometnog saveza, a potom je preuzeo žensku reprezentaciju Novog Zelanda.

Vodio ih je na Svjetska prvenstva 2007. i 2011 godine, kao i na Olimpijske igre 2008. godine. Prije toga je vodio mlade uzraste ženskih reprezentacija, a zanimljivo, dok je radio kao izbornik ujedno je nastupao za Hibiscus Coast, amaterski nogometni klub na Novom Zelandu. Od 2011. godine je izbornik ženske kanadske reprezentacije s kojom je ostvario zavidne uspjehe. Bio je treći na Olimpijskim igrama u Londonu, kao i četiri godine kasnije u Rio de Janeiru.

Prije četiri godine zasjeo je na izborničku klupu Kanade, čiji je nogomet digao na zavidnu razinu. Svima je jasno da već godinama Kanada nema ozbiljnu reprezentaciju, ali dolaskom Herdmana, sve se promijenilo. Kanadu je "podigao" sa 72. mjesta na FIFA-inoj ljestvici sve do 33. mjesta, što je najviše mjesto na kojem se Kanada ikada našla. Odveo ih je na SP, a u 48 utakmica je upisao 32 pobjede, 11 poraza i pet remija.

Vodi čuvenu generaciju

S obzirom na to da nikada nije profesionalno igrao nogomet, Herdmanu je bilo teško uspjeti kao trener u Engleskoj, što ga je samo inspiriralo u njegovoj karijeri.

"Bio je to veliki zadatak, uspjeti kao trener bez da sam ikada igrao profesionalno. Bila je to igra 'starih dečkiju' u 90-ima. Tada se činilo da ako nisi nikada igrao profesionalno, nećeš moći raditi kao trener. Od tada želim dokazati ljudima da su u krivu. To je toksična motivacija koje sam se morao odreći, ali me je izgradila", rekao je jednom prilikom za Press Association.

A kakav je Herdman kao trener? Koji je njegov nogometni stil? Zvijezda Kanade, Jonathan David za The Guardian je pričao o izborniku.

"Mislim da je naša najveća tajna naš izbornik. Došao je u sjajno vrijeme, taman nakon SP-a 2018. godine, tako da smo imali četiri godine da se pripremimo. Jedna od prvih stvari koje nam je rekao je da ćemo se plasirati na SP u Kataru. U početku nismo znali što bi mislili o tome jer godinama nismo bili na Mundijalu… On nas je sve zbližio, stvorio je pravu momčad. Taktički je iznimno zahtjevan, nevjerojatno je detaljan u svojim zamislima i onome što želi ostvariti."

'Glavni mozak'

"Ovaj čovjek ima nešto što većina menadžera nema, a to je njegova sposobnost da se zapravo poveže s igračima i iz njih izvuče apsolutno najbolje. On je glavni mozak. Nikada nisam imala, niti sam čula za trenera koji se može povezati s igračima kao on. Ima tu sposobnost da smiri situaciju ili je dovede gdje ju treba donijeti, on je kalibrator, to se zapravo ne nauči, to ti je nešto urođeno", pojasnila je Melissa Tancredi, kanadska reprezentativka, za The Guardian.

Herdman u svojoj momčadi ima iznimno talentirane momke poput Alphonsa Daviesa, brzonogog lijevog beka Bayerna, koji u Kanadi ima puno ofenzivniju ulogu. Ovdje napada s boka te je često u samoj završnici akcija. Tu je i Lilleov Jonathan David, fantastični napadač, Tajon Buchanan iz Bruggea, kojima je sjajno dodao iskusne igrače poput Juniora Hoiletta i 39-godišnjeg kapetana Atibe Hutchinsona.

U formaciji 3-4-3 igraju moderan, napadački nogomet s visokim presingom te je slučajnim promatračima jasno da je Kanada na dobrom putu. Istina, to je jedna od najtalentiranijih ekipa Kanade ikada, ali svoje uspjehe ostvarili su zbog beskompromisnog Herdmana koji je uvjeren u uspjehe svoje momčadi. Što se može vidjeti po njegovim izjavama…