Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana igra prvu utakmicu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Mnogi imaju neka svoje predviđanja i prognoze oko toga tko bi trebao biti u prvih 11, ali i tko bi trebao biti glavni napadač na SP-u. Na toj poziciji se nude Bruno Petković, Marko Livaja, Andrej Kramarić i Ante Budimir.

Livaja je do jučer trenirao odvojeno od reprezentacije jer je još uvijek osjetio posljedice udarca u ligaškoj utakmici protiv Slaven Belupa, no on se vratio Vatrenima i mogao bi konkurirati za tu prvu utakmicu protiv Maroka.

Velika konkurencija

Pitanje napadača pojavilo se i na press konferenciji prije neki dan, a Petković je rekao da je konkurencija na toj poziciji velika.

"Ovo je jedna velika pozornica za sve nas. Konkurencija je velika, ipak igramo u Hrvatskoj reprezentaciji. Svi smo ovdje da idemo u istom smjeru, a tko god od napadača da će igrati znam da će dati sve od sebe", rekao je Petković.

Mi smo vas u subotu u anketi pitali koga biste voljeli vidjeti na poziciji napadača na Svjetskom prvenstvu. 59 posto vas smatra kako tu poziciju zaslužuje Livaja, 23 posto kaže Kramarić, 13 posto Petković, a tek pet posto smatra da na toj poziciji treba biti Budimir.