PRIPREMA ZA SPEKTAKL / Ovako je izgledao posljednji trening Vatrenih prije ključne utakmice na Mundijalu, Dalić zadovoljno trlja ruke

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči sutrašnjeg ogleda 3. kola F skupine Svjetskog prvenstva u Katru protiv Belgije. Svi igrači su vježbali i Dalić je ključni trening uoči utakmice imao sve snage na raspolaganju. Hrvatska zadnjih 90 minuta natjecanja po skupinama dočekuje na vrhu ljestvice, ali još nije osigurala plasman u osminu finala. "Vatreni" vode sa četiri boda, koliko ima i Maroko, Belgija je na tri boda, dok je Kanada upisala dva poraza i jedina iz naše skupine ne može do osmine finala. Ulog je ogroman, okršaj "srebra" i "bronce" s posljednjeg prvenstva u Rusiji odlučuje tko će dalje i vrlo vjerojatno za jednu od ove dvije reprezentacije bit će to posljednja stanica puta u Dohi. Sasvim sigurno niti Zlatko Dalić niti Roberto Martinez nisu priželjkivali takav rasplet. Protiv Kanade smo zaigrali u sastavu Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić - Kramarić, Livaja, Perišić. Hrvatski strateg je u najavi utakmice poručio kako nema previše razloga mijenjati sastav. Pitanje je tek njihove fizičke spreme i umora. Iza nas su dvije iznimno fizički zahtjevne utakmice, no Dalić će znati procijeniti ima li maksimalno spremne igrače. "Odigrali smo dobru utakmicu i oni koji su počeli i oni koji su ušli. Vidjet ćemo nakon treninga, ali nemamo razloga za promjene," kazao je Dalić. U prva dva susreta na teren je poslao 16 igrača, igrali su Livaković, Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modrić, Brozović, Kovačić, Majer, Vlašić, Pašalić, Kramarić, Oršić, Perišić, Livaja i Petković. Nisu igrali vratari Ivušić i Grbić te Stanišić, Šutalo, Erlić, Vida, Barišić, Jakić, Sučić i Budimir. Luka Modrić i Dejan Lovren moraju biti oprezni protiv Belgije jer imaju žute kartone i nova javna opomena značila bi propuštanje idućeg susreta, a to je osmina finala, naravno, ako "Vatreni" preskoče Belgiju.