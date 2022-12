Hrvatska reprezentacija osvojila je drugo mjesto u skupini F odigravši 0-0 protiv Belgije, a kao prvi su mjesto u osmini finala izborili Marokanci koji su svladali Kanadu s 2-1.

Hrvatska je opasno živjela u drugom poluvremenu, nakon što je bila bolja u prvom, u kojem je Anthony Taylor zbog milimetarskog zaleđa poništio već dosuđeni kazneni udarac za Hrvatsku. U drugom dijelu je Romelu Lukaku pogodio vratnicu i još tri dobre prilike za postizanje pogotka.

Modrić: 'Svi živimo za ovo'

Prolazak u osminu finala komentirao je kapetan Luka Modrić.

"Presretni smo što smo u osmini finala, mislim da smo to i zaslužili po prikazanoj igri. Danas smo igrali jako dobru utakmicu, bilo je trenutaka kada smo teško živjeli. Ostavili smo sve na terenu, od prvoga do zadnjega i svih koji su ušli. Svi živimo za ovo. Ostvarili smo prvi naš cilj, a to je bio prolazak skupine. Pokazali smo danas da možemo igrati protiv bilo koje ekipe i tko god da nam dođe u osmini, neće im biti lako", rekao je Modrić.

Petković: 'Nemam nikakve želje za osminu finala'

"Očekivali smo tešku utakmicu. Energično prvo poluvrijeme, znali su da su im trebali tri boda, ali nismo se ni mi povukli. Tražili smo gol i znali smo da ako se branimo svih 90 minuta da to neće biti dobro. Lukaku je opasan igrač i stvarno kvalitetan. Nemam nikakve želje za osminu finala, tko god da dođe neće mu biti lako, ali isto tako ni nama neće biti lako", rekao je Bruno Petković nakon utakmice.

Gvardiol: 'Nije bilo lako čuvati Lukakua'

"Ostvarili smo taj cilj. Mogli smo postići koji pogodak, imali su i oni kvalitetnih šansi koje nisu iskoristili, ali moramo biti zadovoljni s bodom. Rekli smo da moramo biti kompaktni i kada smo kompaktni i djelujemo kao jedno onda je to to. U današnjem nogometu valja imati stopere koji su spremni preuzeti odgovornost", rekao je Joško Gvardiol.

Na pitanje koga mu je bilo teže braniti s ulaskom Romelua Lukakua malo se i zbunio, ali spremno odgovorio.

"Teže mi je zapravo bilo čuvati (smijeh), a okej, zapravo nije bilo lagano čuvati ni Lukakua… Moramo biti kompaktni, kad smo kompaktni i kad djelujemo kao jedna imamo rješenje za sva."

Sosa: 'Odradili smo cilj po koji smo došli'

"Igrali smo protiv protivnika koja je jedna od najboljih ekipa na svijetu. Znali smo da će biti teško, a pogotovo u drugom poluvremenu. Mi smo odradili svoj cilj po koji smo došli. Sada se fokusiramo na dalje. Iznenadili su nas s Hazardom, izbornik je u prvom poluvremenu išao na neki intenzitete da nas proba izmoriti jer mi skoro pa da nismo mijenjali naših prvih 11. Sada čekamo da vidimo tko će biti protivnik. Belgija je protiv nas odigrala najbolju utakmicu na SP-u. Pratimo sve što se događa, pogotovo skupinu koja se tiče nas. Ne znam koja je bolja ekipa - Njemačka, Španjolska i Japan koji je iznenadio. Moje je mišljenje da će Španjolska biti prva i da ćemo mi ići na njih u osmini. Više nema laganoga protivnika, tko god da on bude", rekao je Borna Sosa.

Kovačić: 'Hvala Bogu pa nam nisu zabili gol'

"Bilo bi nenormalno da se podcijeni Belgija. To smo vidjeli i danas, hvala Bogu pa nam nisu zabili gol. Idemo dalje i to je najbitnije. Ono zaleđe ne bih komentirao, ne znam što se tamo događalo. Lukaku je opasan kada je u 16 metara, nije uspio zabiti. Na SP-u je teško protiv koga god da igraš, vidjet ćemo što će ždrijeb donijeti", rekao je Mateo Kovačić.