Svjetsko prvenstvo u Kataru počinje za samo osam dana, a ono će biti 'The last dance', odnosno 'posljednji ples' mnogih najvećih nogometaša poput Cristiana Ronalda, Lionela Messija i Luke Modrića. Messi je za dnevnik Ole progovorio o prethodnim Mundijalima, ali i o očekivanjima.

"Nemam pritisak. Trudim se ne imati ga. Razmišljam trebam li učiniti nešto ili ne trebam, ali općenito sam miran", rekao je Messi.

Peto svjetsko prvenstvo za Messija

Za Messija će ovo biti peto svjetsko prvenstvo. Prvo je odigrao još 2006. u Njemačkoj.

"Na prvom sam bio jako mlad. Uživao sam u njemu, a u isto sam vrijeme imao nevinost i bijesnu želju za igrom, želju za nečim većim. Zatim, Svjetsko prvenstvo 2014., gdje smo bili vrlo dobri i što je bilo nezaboravno iskustvo. Tada sam shvatio da je najvažnije da momčad bude ujedinjena i da to vas to dugoročno vodi do cilja."

'Dat ćemo sve od sebe'

Osvrnuo se na ovogodišnje prvenstvo.

"Mislim da sam naučio kako dobro započeti Svjetsko prvenstvo i pobijediti u prvoj utakmici, mislim da je to temelj i da te to obilježi za ostatak natjecanja. Dat ćemo sve od sebe i boriti se. Nitko nam neće ništa pokloniti. Nadam se da će nam i Bog pomoći", zaključio je Messi.

Podsjetimo, Argentina je u grupi C s Meksikom, Saudijskom Arabijom i Poljskom.

