Lionel Messi već sada spada u pravu nogometnu elitu, a mnogi ga smatraju najboljim ikada. Argentinac je u svojim danima u Barceloni osvojio sve što se osvojiti da, a pritom je rušio sve moguće rekorde. Njegovu lakoću zabijanja, driblanja i općenito igranja nogometa svijet nije vidio, no mnogi su mu zamjerali što nije imao većih uspjeha s argentinskom reprezentacijom.

No, i to se promijenilo. Messi je svoju zemlju odveo do naslova prvaka Copa Americe te bi uskoro trebali uživati u dokumentarnom filmu o njihovom putu i uspjehu na tom natjecanju. Jedan detalj iz filma vidi se u najavi za dokumentarac, a obožavatelji su totalno "odlijepili".

Naime, u traileru se može vidjeti govor kapetana i vođe Lionela Messija, kojim je nabrijao svoju momčad uoči finalne utakmice Copa Americe.

Čudesno

Govor je najavio Angel Di Maria, koji je kratko poručio: "Potpuno je poludio uoči finala", a onda je uslijedila snimka od koje će vas proći trnci.

"Znamo što Argentina i Brazil znače. Danas ne želim reći ništa, samo vam želim zahvaliti. Hvala vam za ovih 45 dana. Rekao sam vam na svoj rođendan; stvorili smo jednu prekrasnu grupu, momčad i uživao sam u svakom trenutku. Tih 45 dana koliko smo putovali, jeli, bili zaključani u hotelu, 45 dana bez da smo vidjeli svoje obitelji… Dibu (Emiliano Martinez) je dobio kćerku, a nije ju mogao vidjeti, nije ju mogao držati u naručju, Chino je dobio sina, vidio ga je samo na kratko… Sve to, za što? Za ovaj trenutak. Imali smo svoj cilj i jako smo blizu njegovom ispunjenju, a znate što je najbolje od svega? Što ovisimo isključivo o sebi. Zato ćemo sada istrčati na teren i na kraju ćemo podići taj trofej. Odnijet ćemo ga u Argentinu i uživat ćemo sa svojim obiteljima i prijateljima i onima koji su nas podržavali. Ovo je zadnja stvar, s ovim sam gotov; Nema slučajnosti dečki. Ovaj kup se trebao igrati u Argentini, ali je Bog htio da se odigra u Brazilu, tako da možemo biti pobjednici na Maracani i učiniti to još ljepšim iskustvom. Zato idemo izaći na teren, smireno i samouvjereni, i odnijeti taj trofej kući", rekao je Messi i raspalio svoje suigrače.

Mnogi su mu često zamjerali da nije pravi vođa, ali on je ovim krasnim govorom pokazao da je to laž. Slobodno možemo reći kako je Argentina jedan od glavnih favorita na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, pogotovo s ovakvim Messijem. On ove sezone igra fantastičan nogomet, u 18 nastupa za PSG u svim natjecanjima postigao je 12 pogodaka, a dodao je i 14 asistencija. Za Argentinu je do sad odigrao 164 utakmice, u kojima je zabio 90 pogodaka.