Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u petak (16 sati) očekuje dvoboj s Brazilom u četvrtfinalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Dva dana prije te utakmice na redovnoj press konferenciji Vatrenih govorili su Dejan Lovren i Mateo Kovačić.

Na početku je postavljeno pitanje o značaju kapetana Vatrenih Luke Modrića, kojeg dobro poznaju i četiri brazilska reprezentativca s kojima igra ili je igrao u Real Madridu.

"Svi na svijetu znaju za Luku, on je naš vođa i najbolji igrač", poručio je Kovačić pa se osvrnuo na Brazil:

"Brazil je po meni uvijek favorit za SP, ali ima i drugih ekipa. Mi smo fokusirani na našu igru i na naš uspjeh."

Potom se Lovren osvrnuo na kritike.

"Ja sam svoj najveći kritičar i ne moram nikome drugome objašnjavati kada igram dobro ili loše. Bitno da je ekipa vesela i zdrava, idemo dalje", rekao je hrvatski stoper.

Kovačić je dobio pitanje oko svoje igre, ali i masnice kod oka.

''Mislim da smo trkački spremni, to se vidi na ove četiri utakmice. Dosta trčimo, Broz nam diže prosjek. Imao sam malu nezgodu u teretani, nije ništa strašno. A što se tiče mojih prodora, nije to tako lako. Najrađe bih uzeo loptu i predriblao sve, ali to nije lako. Pogotovo protiv Japana. Naša ekipa je pokazala karakter i moć, zadovoljni smo svime, a mislim da možemo još puno bolje i to ćemo pokazati u petak", poručio je Kovačić.

'Laže'', ubacio se Lovren i rekao kroz smijeh na Kovačićevo objašnjenje za nezgodu u teretani.

Lovrenu je postavljeno pitanje o njegovoj ulozi, s obrizom da je jedan od najiskusnijih.

"Ssada je to tako. Kada sam bio klinac, pratio sam Križanca, Šimunića i Kovača... Gledao sam svaki njihov potez i upijao sve što su mi govorili. Možda su oni bili žustriji prema meni, ali naravno da pokušavam pričati s Joškom (Gvardiolom op.a.) koliko je moguće. Dajem mu savjete, a on sluša i upija. Mislim da je on daleko ispred mene nego što sam ja bio u tim godinama. Jako je kvalitetan i to je pokazao ovdje. Nije ni čudo što se svi zanimaju za njega. Nadam se da će i on pričati za 15-ak godina da sam mu ja davao savjete", kaže Dejan.

Zatim je Kovačić odgovorio na pitanje o izgledima protiv Brazila.

"Utakmica protiv Francuske u Ligi nacija bila je dobra s naše strane. Bili smo dobri, pokazali samopouzdanje u posjedu, a to moramo ponoviti i u petak. Ne smijemo se mučiti s posjedom i rani pogodak bi nam puno pomogao. Brazil je vrhunska ekipa, lako je reći da treba ponovit utakmicu, ali sigurno je smjer kako treba igrati ", rekao je Mateo.

'Ples? Mogu što god žele'

Lovren je nakon toga govorio o svom izbivanju iz reprezentacije.

"Bio sam frustriran kada nisam mogao igrati. Volim biti tu i pomagati reprezentaciji. Bio je to dosta dug period o četiri mjeseca kada nisam igrao, ali uspio sm to savladati. Borio sam se sa sobom, psihički, ali vjerovao sam se da ću se vratiti. Uvijek kažem da iza takvih stvari stoje razlozi, bilo pozitivni ili negativni, ali to me ojačalo", rekao je i u nastavku govorio o komunikaciji s brazilskim igračima koje zna iz svog bivšeg kluba, Liverpoola:

"Čuo sam se svim Brazilcima osim s onima protiv kojih sad igramo. Poželjeli su mi sreću, to su dragi ljudi i moji prijatelji, nadam se da ćemo i nakon utakmice biti u dobrim odnosima. Što se tiče plesa nakon gola, mogu raditi što god žele, tu ne vidim nepoštovanje. Sve ima svoju granicu, ali znam kako Brazilci 'dišu' i u tome ne vidim ništa negativno."