Brazilski nogometaši isprovocirali su dosta kritika nakon što su golove protiv Južne Koreje slavili plesom.

Bivši kapetan Manchester Uniteda Roy Keane, govoreći na britanskoj televiziji ITV, kazao je kako je to bio potez nepoštovanja prema suparniku. Na to se osvrnuo i predsjednik Zoran Milanović.

"Brazilci su jaki, ali sinoć protiv Južne Koreje su me razočarali proslavom pogodaka. Ne volim to vašarsko prenemaganje kad zabiješ gol, to su geste i grimase koje ponižavaju protivnika i to smatram nedoličnim", poručio je Milanović.

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Tite, koji je također plesom s igračima proslavio plasman Seleçaoa u četvrtfinale svjetskog prvenstva odbacio je takve kritike.

Nema druge interpretacije osim sreće kod gola, sreće za momčad, sreće zbog izvedbe", rekao je.

"Nije bilo nepoštivanja prema protivnicima niti prema njihovu izborniku", poručio je brazilski strateg.

Brazil i Hrvatska će igrati u četvrtfinalu SP-a 9. prosinca na stadionu Education City, a, kako se čini, brazilske zvijezde već imaju spremnu koreografiju za proslavu pogodaka. Kako javlja ESPN, protiv Hrvatske ide Warm up Senta Senta Suave, pjesma pjevača Buarquea, prijatelja Viniciusa Juniora, koju je izbacio u suradnji s Kevinom O Chrisom