USKORO ĆE PRIJETITI VATRENIMA / Nezasitni Brazilac, uz suprugu, vara i ljubavnicu. Ne može nikako odlučiti koju od ovih ljepotica zapravo želi

Brazilski reprezentativac i novi član engleskog Manchester Uniteda Antony poznat je po svom umijeću na terenu, ali i prilično raskalašenom načinu života. On je, naime, već godinama u braku sa zanosnom Rosilene Xavier, s kojom ima sina. No, ona mu očito nije bila dovoljna pa ju je počeo varati s Gabi Cavallin, s kojom je u međuvremenu završio aferu. No, čini se da se predomislio i da ponovno želi početi vezu s Gabi pa joj šalje cvijeće i skupe poklone. A da situacija bude još bizarnija, dok se Antony pokušava spetljati s bivšom ljubavnicom, a njegova supruga doma čuva njihovo dijete, navodno je uspio zavesti i treću djevojku. Riječ je o zaposlenici jedne banke Ingrid Lani, koja nije odoljela njegovu šarmu i pristala mu je biti nova ljubavnica. Antony je trenutno u Kataru, gdje ga u petak s brazilskom reprezentacijom očekuje utakmica četvrtfinala u kojoj će igrati protiv Hrvatske.