Najljepša hrvatska navijača Ivana Knoll nastavlja plijeniti pažnju svojom pojavom, izgledom i outfitom na SP-u u Kataru. Kako izgleda, u kojim se sve pozama i oskudnim izdanjima naslikava po katarskim plažama, mogla bi završiti i u zatvoru, kažu neki šaljivi.

Ali, to ni nije daleko od istine, jer su Katarci konzervativni i u toj zemlji vladaju stroga pravila protiv golotinje i eksplicitnosti. No, sasvim sigurno, Ivana je očarala sve, pa i The Sun, vjerujemo i konzervativnog domaćina, koliko god im vjera nalaže da se ponašaju drugačije. Poznati engleski tabloid prati Ivanu na Mundijalu, a ovog puta pišu o najljepšoj navijačici u kontekstu atraktivne djevojke koja trola Japance jedući sushi, popularno japansko jelo.

"Najzgodnija navijačica Svjetskog nogometnog prvenstva oduševila je i Japance objavivši drsku snimku na kojoj jede sushi nakon što ih je njezina zemlja pobijedila, a onda grudima malo promiješala. Hrvatska, reprezentacija koju voli Ivana Knoll, trijumfirala je nad azijskim divovima na stadionu Al Janoub i izborila mjesto u četvrtfinalu. U uvodu do-or-die utakmice, Knoll je primijećena kako fotografira japanske navijače prije početka utakmice, negdje oko 15 po našem vremenu. Objavila je i sliku na kojoj jede sushi uz natpis: "Japan, spremni smo za tebe!" - stoji u pisanju The Suna.

Nakon što je Hrvatska pobijedila Japan na jedanaesterce, objavila je još jedan video na kojem jede sushi.

“Samo sushi na današnjem meniju”, bila je njezina drska poruka Japancima.