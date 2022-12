Kapetan Luka Modrić bio je najbolje ocijenjeni nogometaš Hrvatske danas protiv Belgije (0-0), u 3. kolu SP-a. No, jedan drugi je mladić bio pravi junak velike nule Vatrenih, koja ih je odvela u osminu finala natjecanja. Joško Gvardiol odigrao je strašnu utakmicu, posebno u trenucima kad su Belgijci pred kraj krenuli u opći napad. Strepili smo, borili su se svi naši nogometaši, a onda je 20-godišnjak Lukakuu skine loptu s noge u izglednoj situaciji pred golom Livakovića, onako kulerski, kao da to radi svaki dan...

Svi su dali sve od sebe - koletivna pobjeda

Nećemo samo pohvaliti Joška, nego stvarno sve koji su nastupili. U potpunosti su izdominirali Belgijce, ali i imali puno sreće pritom. Romelu Lukaku se ispromašivao, pogodio stativu i uz to tri situacije čiste je zapucao. Proglašen je tragičarom utakmice. Ivan Katalinić, član stručnog stožera Hrvatske na SP-u 1998., ugledni nogometni stručnjak, bard u trenerskom smislu ovog sporta rekli bi, isto ne želi nikog posebno isticati, nego samo i isključivo pričati o kolektivu koji je iznjedrio, izvukao ovaj remi koji je kao kuća velik, nula vrijedna nokaut faze natjecanja...

"Bili smo bolji tijekom utakmice, kontrolirali ju i ono što je bitno, od početka smo išli zabiti gol i to nas je na kraju izvuklo. Odlučno, onako s gardom postavili smo se i išli zabiti. No, znate kako je to u nogometu. Kad ne zabijete gol do 70. minute, normalno da se stvori jedan strah, a k tome su Belgijci došli u situaciju da, ukoliko zabiju, prolaze dalje. Međutim, tada se dogodilo nešto znakovito. Mi smo bili hrabriji i gledajući čitavu utakmicu bili smo bolji", govori nam Ivan Katalinić.

Hrvatska opasno živjela, ali igrala nogomet i dominirala pritom

Hrvatska je opasno živjela u drugom poluvremenu, nakon što je bila bolja u prvom, u kojem je Anthony Taylor zbog milimetarskog zaleđa poništio već dosuđeni kazneni udarac za Hrvatsku. U drugom dijelu je Romelu Lukaku imao svoj šou promašaja. Hvala Romelu, platimo ti pivu kad te negdje sretnemo...

"To je tako, imali smo sreće, istina, ali bili smo hrabriji, a sreća prati hrabre. Poklopile su nam se neke zakonitosti u nogometu u takvim trenucima. Od početka smo išli zabiti gol, otvoreno igrali, no nismo ga zabili. Međutim, ta nula nam je odgovarala i idemo dalje. Lukaku? Eh, to vam je tako. Nije dugo igrao, imao je ozljedu, sad nema baš onaj svoj osjećaj i promašivao je."

Popularni Kate, u Engleskoj u golmanskom dresu Southamptona za vrijeme igračke karijere prozvan Banks, prokomentirao je i Dominika Livakovića, koji je imao nesmotrenu intervenciju, jednu, ali svoj je posao Livi odradio...

"Ništa to nije utjecalo na krajnji rezultat, ostalo je 0-0. Livaković nije primio pogodak i on je svoj posao odradio. Gleda već prema drugoj utakmici. Ključno je bilo što je Hrvatska držala loptu, stvarala prilike, aktivno igrala, međutim nismo imali dubinskih lopti dovoljno, niti Perišić nije to radio, a on to radi. To nam je trebalo za pobjedu. Igrali smo zato obranu baš jako, onako ratnički. Gledajući ukupno našu grupu, odigrali smo sve tri utakmice bolje nego Belgija koja je zaigrala protiv Hrvatske možda zadnjih 15 minuta. To je bila situacija tko zabije pogodak, ide dalje. I to je to".