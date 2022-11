U susretu 1. kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva Saudijska Arabija je danas na stadionu Lusail senzacionalno svladala Argentinu, jedne od favorita za naslov sa 2-1 (0-1). Povela je Argentina golom Lionela Messija (10-11m), no početkom drugog poluvremena su Saleh Al-Shehri (48) i Salem Al-Dawsari (53) kreirali preokret. Saudijcima je ovo najveća pobjeda u povijesti s kojom su prekinuli niz Gauča od 36 susreta bez poraza, odnosno tri godine nisu izgubili. Sve do danas...

Vječni univerzalac Bijelih

Okrenuli smo broj proslavljenog Ivice Šurjaka, splitskog nogometnog barda i jedne od najvećih legendi Hajduka. Šurjak je bio dio zlatne generacije Bilih koja je bilježila sjajne rezultate u jugoslavenskoj ligi.

Bio je motorna snaga splitskog Hajduka u vrijeme dok je klub sa Starog placa harao propalom državom Jugoslavijom i Europom. Počeo je Šurjak kao lijevo krilo, ali je s vremenom postao univerzalac, prototip modernog nogometaša koji može igrati na svim pozicijama podjednako uspješno...

Vrlo brz i visok, izvanredna driblinga i pokretljivosti pokrivao je skoro tri četvrtine terena, te bio glavna napadačka poluga momčadi. Uz to, igrao je Ivica redovito bez većih ozljeda, te uvijek bio pun energije i borbenosti, postavivši se kao vođa i kapetan u momčadi. Do 1981. u dresu Hajduka, brojeći europske i sve domaće utakmice, nastupio 487 puta i postigao 127 golova, prema podacima dostupnim na internetu...

Nazvali smo Šurjaka kako bi nam kratko prokomentirao senzaciju i poraz Gauča od Saudijske Arabije, momčadi koja je prošlog tjedna odigrala prijateljski susret u Rijadu s Hrvatskom u kojoj su poraženi 1-0, ali su već u toj utakmici pokazali i dali naslutiti kako će biti problem svima na Mundijalu.

'Gaučima će sad biti teže, ali...'

"Ma nitko ne vjeruje da se nešto ovako moglo dogoditi s jednom Argentinom za koju smo smatrali da je jedan od favorita turnira. Jedno ogromno iznenađenje, ali kad vidite na koji način su Saudijci odigrali utakmicu, onda ne možemo reći da se ovo dogodilo slučajno. No, vjerujem da će ovo biti otriježnjenje za Argentinu koja stvarno ima vrhunske igrače. Također, ovo SP je oproštaj Lionela Messija i očekujem da će on u drugim utakmicama nadoknaditi ovaj kiks, iako će im sad biti puno puno teže", kazao nam je Ivica Šurjak.

U skupini C još igraju Meksiko i Poljska koji će svoj susret 1. kola igrati od 17 sati.

"I Meksiko i Poljska su nezgodni i Argentince čekaju teške bitke. Sve su to reprezentacije koje se ne smiju podcijeniti. Nije se smijelo podcijeniti niti Saudijsku Arabiju. Ključno u ovom porazu je bilo možda i čak podcijenjivanje igrača Argentiner, posebno kod vodstva 1-0, penala i šanse. Oni su valjda mislili kako će ovaj dvoboj dobiti, jedna samouvjerenost, ali ponavljam. Iznenađen sam koliko je dobro Saudijska Arabija stajala na terenu. Hrvati, u biti, ne znaju puno od Saudijskoj Arabiji, pa su nekako sa strane što se tiče naših, hrvatskih ljubitelja nogometa", priča nam Ivica Šurjak i zaključuje:

Ali evo, vidite da na ovom SP-u, pošto se igra u arapskoj zemlji, prednost daje upravo arapskim momčadima i vjerujem da je između arapskih reprezentacija i ostalih velika razlika u kvaliteti. No, danas se to nije vidjelo. Ovaj rezultat govori i nama da treba uvijek biti oprezan. Za mene je Messi u ovom trenutku najbolji igrač svijeta, ali najveći ikad za mene je Pele, ali jasno da je Messi fantastičan. Međutim, očito da u reprezentaciji ne pruža ono što pruža u klubu, što je pružao u Barceloni i što pokazuje sad u PSG-u. Sigurno da je trebao ovog puta dati više. I ostali njegovi suigrači su vrhunski, ali on je ispred svih. Argentinci će se opametiti sad sigurno".