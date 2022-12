Svakako najzvučniji okršaj četvrtfinala SP-a zasigurno je onaj Engleske i Francuske u četvrtfinalu. Utakmica je na rasporedu u 20.00 na Al-Bayt stadionu, a zanimljivu najavu dao je pravi pravcati rođak Kyliana Mbappea (23). Samo, za razliku od zvijezde PSG-a, ovaj ima 16 godina i dolazi iz Leicestera. I da priča bude još luđa, ovaj Kylian Mbappe će navijati svim srcem za Englesku. Da, dobro ste pročitali, iako je bližnji rođak predvodnika Francuza.

'Zaustavio bih svog rođaka Mbappea iz Francuske'

Britanski tabloid The Sun napravio je razgovor s njim i donio priču...

Lijevonogi Kylian također igra nogomet. Naravno, ni blizu svog rođaka, imenjaka i prezimenjaka, koji je u njegovim godinama bio u prvoj i drugoj momčadi Monaca.

“Ja sam pravi Kylian Mbappe i navijam za Englesku. Da me Gareth Southgate pozove, zaustavio bih Mbappea. Prilično sam brz poput njega. To mora biti dio obitelji. A ja sam pristojan branič, to vam moram reći", govori lažni Kylian Mbappe.

Engleski Kylian rođen je u Parizu od Steevea (46), rođaka Mbappeova oca Wilfrieda...

“Moj tata i obitelj svi navijaju za Francusku, ali ja sam iza Engleske. Svi moji prijatelji su ludi za tri lava, a ja sam, da vam budem iskren, ipak više Englez nego Francuz. Bolje govorim engleski, živim ovdje duže, volim pečeni grah i Greggs. Odabrao bih kolut kobasice umjesto croque monsieura bilo koji dan."

Suprotne mogućnosti, totalno drugačiji životi

Dok njegov bratić zarađuje 650.000 funti tjedno i posjeduje stan vrijedan 3 milijuna funti u Parizu, Kylian zarađuje 6,50 funti (56,95) po satu perući suđe u pubu The Frame i živi u trokrevetnom apartmanu u Braunstone Townu vrijednom 350.000 funti (3.066.397,21 kuna). Ne zna se točno je li njegov stan ili je u najmu. Pretpostavljamo da je u vlasništvu, ako The Sun ističe cijenu bez tog detalja...

Njegov imenjak i prezimenjak, pak, vozi Ferrari 488 Pista vrijedan 500.000 funti, dok Britanac ima autobusnu kartu od 5 funti dnevno (43,80 kuna). Tinejdžer Kylian, čija mama živi u Francuskoj, dodao je:

“Nikad nisam imao problema zbog svog imena. Svi moji prijatelji poznavali su me prije nego što je Mbappe postao slavan, tako da sam za njih još uvijek Kylian.”

Kylian Mbappe iz Leicestera igra lijevog beka za Friar Lane & Epworth FC...

Nije nam jasno

“Druge momčadi moraju ponovno pogledati kada me vide na listi momčadi, nisu sigurni jesu li dobro vidjeli. Misle kako se neko šali. Shvatio sam da je moje ime tako ludo tek kad sam gledao TV i vidio mladog igrača Monaca po imenu Kylian Mbappe. Rekao sam to tati i on im je rekao: ‘Da, to je sin mog bratića’. Bilo mi je smiješno, ali prava mi je čast. Voljeo bih ga jednog dana upoznati.”

Otac dvoje djece Steeve odrastao je s rođakom Wilfriedom u Kamerunu.

“Kada mi se sin rodio, nisam ni razmišljao o imenu. Odabrao sam Kyliana jer mi se svidjelo značenje (mali ratnik).

“Tek kad sam otišao s Wilfriedom gledati njegova sina, pomislili smo da je slučajnost urnebesna. Ne bih mijenjao svoje dečke ni za što, a imam pravog broja 1 Kyliana Mbappea.”