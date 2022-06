HRVATI, SJETITE SE / Ovako je bilo i nama kad smo se branili od agresije, isto smo proživljavali: Ukrajinski izbornik emotivno; 'Ova pobjeda je za sve one koji su prolili krv'

'Ova pobjeda nije za mene ili za momčad, nego za našu zemlju. Ovo je velika pobjeda za Ukrajinu. Bio je to momčadski napor. Bilo je ovo za sve koji su gledali od kuće, za ljude u oružanim snagama, za vojnike u rovovima i ranjene ljude u bolnicama. Igrali smo za one koji su prolili svoju krv i za one koji pate u Ukrajini svaki dan'