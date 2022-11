Izbornik Belgije Roberto Martinez obratio se belgijskim medijima dan nakon neočekivanog poraza od Maroka (2:0). U zadnjem kolu protiv Hrvatske morat će ići na pobjedu želi li izboriti plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

"Jučer sam vidio strah od gubitka na licima igrača i moja je odgovornost pronaći rješenja, promijeniti način njihova razmišljanja. Uspjeli smo nekoliko puta probiti prvu presing-liniju Maroka, ali nismo stvorili prilike. Jednostavno ne uspijevamo razviti svoj puni potencijal", rekao je Martinez pa dodao:

"Imamo nekoliko dana pred nama da se spremimo. Napravili smo dovoljno stvari u prvoj utakmici da pobijedimo, protiv Maroka smo krenuli dobro, imali smo nekoliko dobrih trenutaka. Naravno, postoji i nekoliko segmenata kojima nismo bili zadovoljni i to moramo ispraviti. Hrvatska je naše finale na ovom Svjetskom prvenstvu."

'Ovo je naša realnost'

Martinez je govorio i o atmosferi u reprezentaciji Belgije koja nije baš najbolja.

"To je obitelj. Ako nemate napetosti ili neslaganja, nemate ni emocija. Znamo da to možemo. Nadali smo se da ćemo se plasirati u osminu finala iz druge utakmice, ali ovo je naša realnost. Još uvijek imamo priliku proći. Danas mislimo da imamo možda tek 10 posto šanse za pobjedu protiv Hrvatske. Ovaj broj će rasti od sada do utakmice. Osobno vjerujem u potencijal svoje momčadi", rekao je Martinez.

Dotaknuo se i Romelua Lukakua, za kojeg vjeruje da će biti spreman za nastup od prve minute protiv Hrvatske. "Što više opcija imamo, to će biti bolje. Ostala su još dva treninga, nadamo se da Lukaku može početi", zaključio je.