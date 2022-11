S dva postignuta gola u 4-1 pobjedi hrvatske nogometne reprezentacije protiv Kanade, Andrej Kramarić je sasvim zasluženo izabran za igrača utakmice.

Nakon što je u susretu protiv Maroka nagradu z igrača utakmice dobio Luka Modrić, ovoga puta je to priznanje dobio Kramarić.

"Sretan sam i ponosan s dva gola. Bila je to bitna utakmica, nismo super krenuli primili smo rani gol. Bio je to šokantan početak. Ali pokazali smo ono što pokazujemo i prijašnjih godina, karakter, da smo prava ekipa i da igramo najbolje kada je to najteže."

Hrvatska uoči zadnjeg kola vodi sa četiri bod koliko ima i Maroko, Belgija je na tri, a Kanada je ostala bez ikakvih izgleda za prolaz s dva poraza.

"Očekuje nas iznimno bitna utakmica, svi znamo da se radi o jednoj od najboljih ekipa na svijetu, svaka sekunda može odlučivati. Sada se moramo dobro odmoriti i pripremiti za Belgiju."

"Uvijek krećemo isto u utakmicu, to je nogomet. Neki put krene bolje, neki put loše. Bez obzira o kojoj se utakmici radi, pokušavaš biti maksimalno spreman, ali to što se neki put drugačije odvije, jednostavno lopta je okrugla."

Postigavši dva gola protiv Kanade, Kramarić je stigao do brojke od 22 gola u hrvatskom dresu čime se izjednačio na šestom mjestu ljestvice strijelaca s Darijom Srnom. Do sada je tu poziciju dijelio s Ivicem Olićem, a sada je na šestom mjestu dijeli sa Srnom.

Na vrhu ljestvice strijelaca hrvatske reprezentacije i dalje je Davor Šuker sa 45 golova. Iza njega je Mario Madžukić sa 33, Ivan Perišić je zabio 32, Eduardo da Silva 29, a ispred Kramarića je i kapetan Luka Modrić sa 23 gola.

"Sretan sam i ponosan na sebe i moju obitelj, koji su mu uvijek bili podrška. Sada je najvažnije odmorit se, prespavati noć i pripremiti se za iduću utakmicu. Imamo još posla ovdje."

U posljednjem kolu Hrvatsku očekuje Belgija.

"Nije prvi put da se nalazimo u ovakvoj situaciji. Ako ćemo biti spremni i maksimalno fokusirani, što smo danas radili 80 minuta, onda se možemo nadati prolasku skupine," poručio je Kramarić.