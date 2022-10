S nova dva pogotka u prvenstvu Antonio Mirko Čolak nastavio je svoju sjajnu golgetersku formu i visoko istaknuo kandidaturu za Katar. Dva pogotka na jednoj utakmici zabio je Čolak i u prošlom kolu protiv Dundee Uniteda, a zabijao je još i protiv PSV-a (u obje utakmice), odnosno Royale Uniona, kroz kvalifikacije za Ligu prvaka.

Uzalud mu trud svirači?

Nastavi li s ovakvom formom (osam golova u devet utakmica u prvenstvu, 11 u 14 u svim natjecanjima ove sezone), poziv za Katar trebao bi dobiti. Ili možda ne bi?

Zlatko Dalić se, naime, fokusirao na četiri kandidata za mjesto na centarforu, po zamišljenoj igri i sustavu, i to su Andrej Kramarić, Marko Livaja, Ante Budimir i Bruno Petković. No, iza njih jedna prava moćna devetka, igrač šesnaesterca, vrijedno radi i zabija. Ali ono, trpa... Čolak je baš igrač za box. Međutim, koliko je on uistinu potreban Daliću?

I neovisno o priličnoj skepsi glede doprinosa devetki u Dalićevom sustavu igre i uz takve igrače koje ima za takav jedan stil, sistem, upitali smo Igora Pamića je li Dalić u pravu što je spomenutom napadačkom kvartetu dao prednost u odnosu na trenutno najučinkovitijeg hrvatskog napadača i najboljeg strijelca ove sezone u Europi?

'Čolak je igrač šesnaesterca'

"Mi sad govorimo o reprezentaciji. Dakle, reprezentacija se ne slaže oko pojedinca nego oko toga kako se netko u određenom momentu uklapa u nešto, u sustav, kolektiv, ma sve... Ja osobno mislim da je izbornik u pravu. Budućnost će pokazati i Dalić radi dobar posao. Slažem se s izborom Dalića, Čolak je stvarno igrač šesnaesterca, boxa kako se popularno kaže. Međutim, mi za jedno dva mjeseca pričamo o SP-u, nastupu na tom turniru, a taj turnir kao takav je malo drugačije nego nastup protiv Heartsa kojem je danas stavio dva gola", kazao nam je u svom stilu Igor Pamić i zaključio:

"Ma nema sumnje, Antonio Mirko Čolak je odličan igrač, tu nema zbora. Kad bi mi mogli izdominirati, recimo, znači totalno izdominirati nekog, u odnosu tipa Dinama i Bistre, da nikog ne uvrijedim. Onda ti možeš, međutim moraš u ovom Dalićevom sustavu igrati u oba smjera".

Podaci i grafika SofaScorea

Prema izvacima vrijedne ekipe SofaScorea Antonio Mirko Čolak u ovom je trenutku najbolji hrvatski napadač po golovima i ukupnoj prosječnoj ocjeni (7.27). Slijedi najveća zvijezda Hajduka i najbolji igrač Marko Livaja sa 7.2 prosječnom ocjenom, 6 golova i 6 asistencija. Međutim, vidimo i kako Bruno Petković, primjerice, češće zabija od njega (198 naprema 208 Livaje).

To znači i da Livaja, naravno, više kreira igru u Hajduku od Petkovića u Dinamu koji ima više kvalitetnih veznih igrača za kombinatoriku i stvaranje uz sebe, pa je Marko i udaljeniji od gola. Andrej Kramarić je, pak, u Hoffenhaimu na 2 gola i 2 asistencije u ovoj sezoni, a Ante Budimir nije još zabio za Osasunu, još se čeka njegov učinak. Ante se mora u klubu probuditi i početi zabijati ako misli izboriti Dalićevu vizu za Katar.