Švedski Malmo, klub za koji igra napadač hrvatske reprezentacija Antonio-Mirko Čolak, u utorak je izborio plasman u Ligu prvaka. Malmo je plasman u "elitu" izborio usprkos 1-2 porazu od Ludogoreca u Razgradu jer je u prvoj utakmici slavio sa 2-0.

Čolak je igrao je za Malmo do druge minute sudačke nadoknade u Razgradu, dok je Kristijan Kahlina branio čitav susret za momčad Ludogoreca. Domaći sastav poveo je pogotkom Nedjalkova (10), u otvaranju susreta, krajem prvog poluvremena poravnao je Birmančević (42), da bi Ludogorec do nove prednosti stigao iz kaznenog udarca kojega je igranjem rukom skrivio Čolak, a realizirao Sotiriou (60-11m). Ipak, do kraja susreta se rezultat nije mijenjao.

Sreći nema kraja

Čolak ove sezone, otkako je stigao na posudbu iz PAOK-a, briljira u dresu Malmoa i najbolji je strijelac u kvalifikacijama za LP. U utakmicama protiv Rige, Helsinkija, Rangersa i Ludogoreca postigao je pet golova.

Ovo će mu biti prvi put da igra Ligu prvaka u karijeri i u intervjuu nakon utakmice nije skrivao koliko je sretan zbog toga.

"Utakmica je bila teška, kako smo i očekivali. nije lagano ući u Ligu prvaka, ali uspjeli smo. Jako sam čonosan na momčad. Ovaj trenutak sam čekao cijeli život. Čudesan je osjećaj, san mi se ostvario", rekao je vidljivo emotivni Čolak na početku.

"Ovo je najveća stvar koja mi se dogodila u karijeri. Cijeli život sam sanjao ovo. Imam suze u očima, ovo ne mogu opisati riječima, tako sam sretan. Nadam se da će nas navijači u Malmou pričekati da svi zajedno proslavimo jer smo svi čekali ovaj trenutak", zaključio je.

Podsjetimo, izbornik Zlatko Dalić pozvao je Čolaka u hrvatsku reprezentaciju za utakmice u kvalifikacijama za SP u rujnu.