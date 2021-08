Švedski prvak Malmö nalazi se pred ulaskom u natjecanje po skupinama Lige prvaka. U prvoj playoff utakmici odigranoj u Švedskoj prošlog tjedna protiv bugarskog Ludogoreca kojeg vodi bivši trener Gorice Valdas Dambrauskas i za kojeg brani Kristijan Kahlina, bivši vratar Gorice, izabranici Jon Dahl Tomassona odnijeli su 2:0 pobjedu.

Večeras od 21.00 na Ludogorec Areni u Razgradu Malmö će pokušati ostvariti svoj san, pretpostavljamo na krilima hrvatskog hit igrača Antonija Mirka Čolaka koji igra u životnoj formi i koji se očekuje da će nastupiti od prve minute.

Odlaskom iz PAOK-a na posudbu u Malmö, ovaj 27-godišnji napadač rođen u njemačkom Ludwigsburgu doživio je preporod. U posljednjih 16 ligaških utakmica u kojima je nastupio (startao je u njih 12) zabio je ukupno 13 golova i tako zavrijedio i poziv u reprezentaciju Hrvatske za predstojeće okršaje u kvalifikacijama za SP.

Pridodamo li tome Čolakovih pet golova u tri pretkola Lige prvaka, protiv Rige, HJK-a i Glasgow Rangersa, onda je jasno zašto je baš Čolak najzaslužniji za plasman Malmöa u playoff Lige prvaka, odnosno zašto je švedski prvak tu gdje i je...

Inače, Čolak je zabio oba gola u gostujućoj pobjedi kod Rangersa, zatvorivši tako vrata škotskom velikanu ovog elitnog natjecanja, a sebe lansiravši još više u igračke visine te pojačavši svoj status, mjesto u momčadi.

Javio nam se Antonio Mirko Čolak jučer nakon što je sletio u Varnu i doputovao u Razgrad.

NET.HR: Slijedi uzvrat protiv Ludogoreca. Otvorena su vam širom vrata Lige prvaka.

ČOLAK: Kako i sami kažete, otvorila su nam se vrata raja. Imamo dobar rezultat iz prve utakmice ali opet to ništa ne znači. U utorak navečer morat ćemo biti sto posto fokusirani da opet dođemo do dobrog rezultata. Grupna faza Lige prvaka je nadomak ruke ali morat ćemo odigrati još jednu vrhunsku utakmicu. Ako uzmemo u obzir naš intenzitet i način igre, ako budemo odigrali kako znamo, ne sumnjam u pozitivan rezultat.

NET.HR: Za Ludogorec brani Kristijan Kahlina i trener im je Valdas Dambrauskas. Oboje poznajete iz HNL-a.

ČOLAK: Pričao sam kratko s Kristijanom prije utakmice i nakon nje, ali nije bilo vremena za neki duži razgovor. Tijekom naših dana u HNL-u bili smo u dobrim odnosima, kao i sad u ovom našem duelu. Naravno da veseli i to što igramo jedan protiv drugog, jer to znači da dva Hrvata igraju na skoro pa najvišem nivou, jedan protiv drugog. To je uvijek lijepo vidjeti. No, isto tako se nadam da će Malmö na kraju proći u daljnju fazu natjecanja. Nama je to ipak san.

NET.HR: Što se dogodilo u Malmöu da ste tako dobro počeli igrati, da vam se tako golgeterski otvorilo?

ČOLAK: Došao sam u jednu sredinu koja mi odgovara, u klub koji je dobro vođen, kod trenera koji zna posao. Jon Dahl Tomasson me dobro prostudirao prije mog dolaska, iznenadilo me koliko je znao o meni. Oduševio sam se s njim kao trenerom i kao osobom. Jednostavno, od prvog trenutka kad sam došao u Malmö bio sam kao neki dio slagalice, puzli koja je nedostajala i koju sam ja popunio. Baš tako se dobro sve poklopilo. Ja sam bio taj zadnji dio koji je malo nedostajao momčadi koja je bila već uigrana. Došao sam u Malmö jer sam znao o kakvoj se momčadi radi a znao sam i da mogu pomoći. Imali smo dugi put u ovim kvalifikacijama u Ligi prvaka i nije bio lagan. Zabijam puno golova, imam šansi u svakoj utakmici, vidi se po svemu da je ovo uspješna momčad.

NET.HR: Zabili ste pet golova u kvalifikacijama i osam u prvenstvu Švedske. Nikad u karijeri niste bili tako gol učinkoviti.

ČOLAK: Sretan sam ali naravno da želim uvijek više i bolje. Uživam u trenutku, golovi mi i jesu donijeli poziv u reprezentaciju Hrvatske. Ponovno sam u krugu reprezentativaca i to je jedna moja krajnja slika ovog mog trenutka sad. Samo želim nastaviti u istom ritmu. Nitko sretniji od mene što sam dobio poziv, to je nagrada za moje dobre igre a poziv u reprezentaciju najveća je čast koju možeš dobiti kao hrvatski napadač, nogometaš... Vratit ću izbornikovo povjerenje. U formi sam, dobro mi ide i želim tako nastaviti i u reprezentaciji.

NET.HR: Što je drugačije u Malmöu u odnosu na PAOK?

ČOLAK: Da, sad kad me to pitate, u glavi mi je kako se u nogometu ponekad događaju takve nekakve nepredvidive stvari. Vidite, ja sam u PAOK došao bez da sam s momčadi odradio nikakve pripreme, nakon mjesec i pol dana promijenio se trener i naravno onda i ideje samog trenera. Ispadneš iz plana i ne dobiješ više povjerenje, nisam dobivao minute da pokažem svoju kvalitetu, da vrijedim. U Malmöu, s druge strane, čim sam došao dobio sam priliku, minute za igru. Nije da sam ja postao drugi igrač nego što sam bio u Rijeci. Vidjelo se u Rijeci, vidi se i sad koliko mogu biti koristan i bitan momčadi, koliko golova mogu zabijati. Jedan period mi je bio takav kakav je bio, ali uvijek sam bio pozitivan. Vidjelo se odmah ovdje kakvu ulogu u momčadi mogu imati.

NET.HR: Jeste li bili razočarani što niste dobili priliku u PAOK-u?

ČOLAK: Naravno, kad napraviš transfer u klub i potpišeš s njim na 4 godine, onda misliš i dugoročno. No, u nogometu se nikad ne može isplanirati ništa unaprijed a uvijek se želim dokazati, pošteno trudom i radom doći do svojih šansi, golova. Tako mi je bilo u životu, takvom nekakvom filozofijom sam išao i u PAOK. Neke stvari se ne mogu promijeniti ali opet na kraju sretan sam i ispalo je sve dobro.

NET.HR: Kako je to utišati 50 000 Škota na kultnom Ibroxu?

ČOLAK: To je bila jedna od mojih najboljih utakmica u životu i najvećih golova. Fantastična atmosfera, ma Borna Barišić vam može najbolje iz prve ruke ispričati kako je svaki put kad izađeš na Ibrox. Mi smo uživali u tom trenutku. Tu njihovu energiju htjeli smo uvesti i u našu svlačionicu, u našu momčad. Pozitivno je sve djelovalo na nas, pozitivno je i bilo na kraju krajeva. I još ja odlučim utakmicu i prođemo u playoff, za pamćenje, baš za pamćenje. U tim trenucima ne razmišljate puno.

NET.HR: Što vam je rekao Borna Barišić?

ČOLAK: Nismo pričali, malo smo se dopisivali. Čestitao mi je. Puno mi to znači, kao i igraču i kao čovjeku prije svega. U Malmöu smo malo duže pričali. On i ja imamo uvijek dobar odnos. Nažalost, samo je jedan mogao pobijediti.

NET.HR: Igrate li najbolji nogomet svoje karijere?

ČOLAK: Sigurno. Trenutno sam u najboljoj formi a imam i mogućnost za dokazivanje u Ligi prvaka. Daj Bože da prođemo u grupe, to bi za sve nas bio nivo više, još jedna stepenica za dokazivanjem. To i meni puno znači za budućnost.

NET.HR: S Malmöm ste na korak od Lige prvaka. PAOK, s druge strane, trenutno igra s Rijekom za plasman u natjecanje po skupinama Konferencijske lige i u prvoj su utakmici odigrali 1:1 u Solunu. Imate li želju vratiti se u Grčku ili bi ipak ostali u Švedskoj?

ČOLAK: Trenutno uživam, živim svoj igrački san, Liga prvaka mi je blizu, vratio sam se u krug reprezentativaca, zabijam i igram dobro i ne bih stvarno htio ništa promijeniti. Ali, u nogometu se nikad ne zna. Tu su stvari na koje ja ne mogu utjecati. No, ne mogu lagati da nisam u Malmöu sretan. Htio bih da ovako ostane.

NET.HR. Kako ste vidjeli prvu utakmicu PAOK-a i Rijeke u Solunu?

ČOLAK: Gledao sam tu utakmicu. PAOK je imao dominaciju koja se i očekivala na domaćem terenu. Rijeka je igrala jako pametno, dobro su se branili, moram spomenuti Prskala koji je sjajno branio. Na kraju krajeva, zabili su i taj gol koji Rijeci jako puno daje na uzvratu na Rujevici ovog tjedna. Svi znamo kako je to igrati na Rujevici, kako je teško dobiti Rijeku na Rujevici. Imaju dobru šansu Riječani za prolazak ali PAOK je jak, to je velik klub s individualcima, takva momčad u pet minuta može preokrenuti stvari u svoju korist.

NET.HR: Vi ste kao mladi igrač odbili poziv Njemačke u mlađe selekcije jer ste čekali poziv onaj iz Hrvatske?

ČOLAK: Ne bih puno o tome pričao. Uvijek sam želio igrati samo za Hrvatsku, to mi je bio oduvijek san, obući dres Vatrenih. Nema veće časti koja se svakom Hrvatu može dogoditi nego zaigrati, odjenuti dres zemlje za koju ti kuca srce. Najsretniji sam kad sam s reprezentacijom. Daj Bože da sad odradimo taj kvalifikacijski period kako spada.

NET.HR: S kime ste u reprezentaciji Hrvatske najbolji?

ČOLAK: Ma sa svima sam dobar stvarno. Svi su otvoreni, prema meni su uvijek korektni. Puno pričam s dečkima koje znam iz HNL-a poput Simona Sluge.

NET.HR: A tko vam je najviše pomogao u Malmöu, s kim ste u klubu najbolji, najbliži?

ČOLAK: Imam tu oko sebe dosta Balkanaca s kojima sam dobar. Ahmedhodžić i Nalić su mi puno pomogli jer dugo žive u Švedskoj. Naravno da je tu bio i kapetan Christiansen. Svakom je igraču bitno da kad dođe u neku novu sredinu, da ga prihvati okolina i da mu olakša prilagodbu.