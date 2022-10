SVI ĆE GLEDATI U NJU / Moći će u Kataru i piti, a onda je nestašna: Ona će biti na luksuznoj 'plutajućoj palači' i kupati se u minijaturnim tangama

Jedna od WAGS-ica (supruge-djevojke-zaručnice nogometaša, sportaša) u koje će biti upereni fotoobjektivi i kamere, svijetla reflektora u Kataru za vrijeme trajanja SP-a bit će i Georgina Irwin, zaručnica engleskog nogometnog reprezentativca Aarona Ramsdalea. The Sun piše kako će WAGS-ice posebno čuvati i paziti posebni bodyguardovi, odnosno securytiji... “Sada je vrlo uobičajeno da igrači vode tjelohranitelje sa sobom na odmor, tako da je njihovo prisustvo na Svjetskom prvenstvu, gdje bi Wags mogli biti tjednima, ultimativna polica osiguranja. Pomoći će i igračima dati malo mira i moći će se koncentrirati na nogomet." Prošlog mjeseca The Sun je otkrio koliko će tri lava Wags uživati u luksuznom životu na brodu za krstarenje vrijednom milijardu eura tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva ove zime u Kataru. Nekoliko partnera i obitelji engleskih igrača bit će smješteno na MSC World Europa, opisanom kao "plutajuća palača". Tj. u tom luksuznom resortu na moru bit će tko god to bude htio, a da je blizak nekom od igrača. Ima šest bazena, 14 jacuzzija s pogledom na ocean, dodgems, salone, butike, restorane, barove i najduži suhi tobogan na moru. Plutat će Arapskim zaljevom s putnicima koji će se moći prevesti trajektom do obale za bilo kakve igre. U Kataru obično postoji zabrana pića zbog koje podrugljivci mogu završiti u zatvoru, iako će "odabrana područja" to dopustiti za Svjetsko prvenstvo.