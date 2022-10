HALJINU NA POLA KOPLJA / Djevojka zvijezde Gordi Albiona bit će pod posebnim povećalom u Kataru: Ima i zgodne frendice s kojima radi svašta; 'Nećete im moći prići'

Do početka SP-a u nogometu kojem će od 20. studenog do 18. prosinca biti domaćin Katar ima još 24 dana, a na tom će turniru engleska nogometna reprezentacija, poznata i kao Gordi Albion odnosno Tri lava, biti jedan od glavnih favorita za osvajanje prvenstva. Isto kao i njihove WAGS-ice, supruge i djevojke igrača koje će također biti u posebnom fokusu, kao u "prstenu". Naime, britanski tabloid The Sun javlja kako će bolje polovice i članovi obitelji igrača biti pod posebnom paskom, što privatnih securytija, što onih koje će još dodatno angažirati i Nogometni savez Engleske. Izvori za The Sun kažu da će posebni sigurnosni timovi imati zadatak zaštititi obitelji i supruge-djevojke-prijateljice od pljački i osigurati da ne prekrše stroge zakone koje postoje u Arapskom zaljevu. Izvor je rekao: “Oko Wagsica će biti 'čelični prsten'. Mnogi igrači plaćaju vlastitu sigurnost, a FA također poduzima korake i imat će poseban tim još na to sve. Zapamtite, mnoge žene i djevojke koje tamo lete odnijet će nakit i odjeću vrijedne stotine tisuća funti. To ih čini metom raznih pljačkaša i kriminalaca." Jedna od WAGS-ica koje će biti pod posebnim povećalom i pratnjom osobnih čuvara je i djevojka Eric Diera, zanosna Anna Modler. Ona se jako voli naslikavati na Instagramu na fency i skupocjenim mjestima i sve vrvi njezinim vrućim fotkama, kao i onim sa skupocjenim stvarima. Ima i zgodne frendice s kojima se voli "kreveljiti" i zafrkavati, te izlaziti i raditi apsolutno svašta.