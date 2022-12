Japanci su hit 22. Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, barem nakon tri uvodne utakmice u grupi. Pobijedili su Njemačku na otvaranju i Španjolsku na zatvaranju natjecanja po skupinama, te će u osmini finala kao prvi u grupi E igrati protiv Hrvatske, drugoplasirane u skupini F.

Senzacionalni Japanci

Pojedini strani mediji, nekako pomalo i opijeni senzacijom iz zemlje izlazećeg sunca, podcjenjuju Hrvatsku. Među takvim ja i poznati američki Washington Post. On piše kako će Japan "morati nastaviti raditi stvari na teži način", ali ističe kako Hrvatska nije na onoj razini sa SP-a 2018. u Rusiji. - "Japanci na ovom SP-u nisu samo zaduženi za revno čišćenje tribina i svlačionica iza sebe, nego za puno više od toga. "Pomeli su oni Nijemce i Španjolce.

Opsjednutost japanskom čistoćom u domaćim i stranim medijima dolazi oko svakog Svjetskog prvenstva. To je nedvojbeno dobronamjerno - ali također djeluje snishodljivo, u suprotnosti s nedostatkom pažnje koja se pridaje nogometnoj izvedbi momčadi.

Potonje će sada biti teže ignorirati. Kapetan Maya Yoshida, koji je imao ključan udarac u zadnjim minutama šokantne 2-1 pobjede nad Španjolskom, prvakom iz 2010. koji je osigurao isto prolazak u nokaut fazu, sažeo je svoj stav u nedavnom intervjuu.

''Umoran sam biti dobar gubitnik, želim biti - pobjednik!'

"Muka mi je od slušanja o tome da sam 'dobar gubitnik'", rekao je Yoshida, bivši igrač Premier lige Southamptona, za javnu televiziju NHK.

“Iskreno sam umoran od slušanja o Japanu kao divnoj zemlji za čišćenje svlačionice i priznanja po tome. Radije bih bio pobjednik nego dobar gubitnik.”

Američki mediji o Japancima pišu kao nekakvim nabrijanim robotima, strojevima koji trče na sve strane bez prestanka, igraju dobro pritom i mogu puno...

"Nakon što su pobijedili Njemačku i Španjolsku, Japanci se ne bi trebali bojati ostarjele momčadi čiji su najbolji dani iza nje, te mogu ciljati na prvo četvrtfinale u povijesti", stoji u tekstu američkog dnevnog lista koji navodi i sljedeće...

'Japan sad čeka - Hrvatska'

"No, Japan će morati nastaviti raditi stvari na teži način nego dosad. Hrvatska, koja je izgubila od Francuske u finalu SP-a prije četiri godine, čeka ih u osmini finala. Ali nakon što su pobijedili Španjolsku i Njemačku, samuraji bi otvoreno trebali ići po to četvrtfinale. Ako se to dogodi, čini se da im je najvjerojatniji protivnik Brazil, favorit za osvajanje šestog naslova na ovom turniru. Da, Japanci sad imaju priliku postati u svijetu poznati više od opsjednutosti čišćenjem".

Slična razmišljanja iznesena su i na portalu FourFourTwo koji je, u kontekstu Dalićeve momčadi, ustvrdio kako "Belgija nije jedina koja je izgledala staro".

"Modrić i Perišić su izgledali pomalo umorno. Modrić i dalje pokazuje svoje uobičajene kvalitete, ali se ponekad muči s tempom igre", piše FFT o Vatrenima, pa zaključuje:

"Sudeći po njihovim nastupima u skupini protiv Maroka i Belgije, upitno je hoće li dogurati daleko na turniru".