Hrvatski nogometaši odigrali su 0-0 protiv Belgije u posljednjoj utakmici u skupini F Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru i zahvaljujući teško izborenom bodu osvojili drugo mjesto koje ih u osmini finala vodi na senzacionalni Japan. Španjolci su na kraju završili kao drugi u skupini E, pa su naši Vatreni dobili ipak, nominalno, slabiju ekipu, bez obzira što su Japanci totalni hit.

Izbornik Zlatko Dalić dan nakon prolaska u osminu finala održao je press konferenciju.

"Pogledao sam je sinoć na miru, dobio sam statistiku i dojam je bolji nego jučer. Sjajna utakmica Hrvatske, sjajnih 98 minuta. Kontrola, obrana, presing… sve je bilo na vrhunskom nivou. Sjajnih 98 minuta smo odigrali jučer. Imali smo dvije, tri situacije koje su za nas bile pogubne. Ali, utakmice je bila sjajna. Toliko dobrih stvari je bilo", rekao je Dalić na početku.

'Oni su sve samo ne lak protivnik'

Komentirao je i rasplet u skupini E gdje je Japan pobijedio Španjolsku.

"Bila je teška utakmica za obje ekipe. Japan ne posustaje i ne odustaje. Tako su dobili i Njemačku. Da je pobijedila Kostarika ispala bi Španjolska. To je nogomet. Da jedna Njemačka ispadne u grupi... Baš neočekivani rasplet u grupi. Kada smo pogledali dvije utakmice Japana i sinoć protiv Španjolske, oni su sve samo ne lak protivnik. Njemačka je ispala, Belgija i Danska isto, to govori o kvaliteti drugih reprezentacija. Možda bismo ranije izabrali Japan kao najbolju opciju, no dobili su Njemačku i Španjolsku i Japan je sve samo ne lagan protivnik."

'Japan je kvalitetna reprezentacija'

"Mi zaista radimo svo vrijeme jako dobro i na visokom nivou. Svaki trening je izvrstan i dečki su u visokom stanju. Dobro je da se možemo sada odmoriti dva dana, a onda napraviti pripremu za Japan. Daj Bože nikakvih ozljeda. Samo to."

Ponovno se osvrnuo na jaki Japan.

"Ako jedna reprezentacija završi prva u skupini ispred Španjolske i Njemačke, onda je stvarno kvalitetna reprezentacija. Gubili su obje utakmice u ranoj fazi i uspjeli se vratiti, i to je jedna njihova velika kvaliteta. Mi ne smijemo čini greške u početku utakmice jer oni brzo odgovaraju."

'Ne zaslužujemo igrati u 13 sati'

"Imamo kontinuitet, stalno smo tu u svjetskom vrhu. Mi smo jedina reprezentacija, uz Njemačku i Francusku, koji smo osvojili dvije medalje. Mislim da je to fantastično da je to uspjela jedna mala zemlja poput Hrvatske. Ne gledam to kao neki svoj osobni uspjeh, gledam to kao uspjeh svih zajedno. Postali smo ekipa i reprezentacija koji imaju respect, a ne da igraju u 1 popodne."

Napomenuo je kako ne želi ići s velikim najavama, već će šutjeti i raditi.

"Mi i dalje moramo biti smireni i sporni, a prvo se trebamo pripremiti za tu prvu utakmicu. Mi smo učinili jedan korak za koji smo se spremali i idemo dalje. Prošli smo grupu, ali mi hoćemo više. Nećemo ići s velikim najavama i velikim pričama, nego ćemo šutiti i raditi."

"Japan ima super igrače koji igraju u Europi. Mislim da njih osam igra u Bundesligi. Nisu to igrači samo iz japanske lige. Oni imaju velike ciljeve i ambicije. Mi ćemo to respektirati. Poznaju oni i naše igrače. Sigurno da će biti dostojan protivnik Hrvatskoj."

O Gvardiolu: 'Zato i je najbolji stoper na svijetu'

Dalić je komentirao i sliku Joškva Gvardiola koji je nakon utakmice zagrlio svoju majku.

"Baš mi je bilo toplo oko srca kada sam to vidio. Zato on i je najbolji stoper na svijetu. Ja sam na njega ponosan i čestitam njegovoj mami što je takvog sina odgojila. Ta slika je zaista fotka dana, fotka mjeseca i fotka godine. Takvoga igrača i takvoga sina, skromnoga, je predivno imati. Za zastupam takve vrijednost", rekao je Dalić u suzama pa dodao:

"Ja sam plakao nakon Rusije i nakon toga više nisam. Nisam ni jučer plakao."

Komentar na VAR

Dalić je komentirao i kontroverznu situaciju s VAR-om oko koje se podijelila cijela nogometna publika.

"Inače ne komentiram suđenje, ali bio sam ljutit. Da je netko povukao sekundu prije, ne bi bilo zaleđe. Uzme ti penal i uništi ti sve emocije. Ja sam izgubio titulu svjetskog prvaka zbog VAR-a. I to me i dalje peče. Da je ovo tumačenje, ona ruka u Rusiji ne bi bila penal."