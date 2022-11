U susretu 1. kola skupine C Svjetskog nogometnog prvenstva Saudijska Arabija je na stadionu Lusail senzacionalno svladala Argentinu sa 2-1 (0-1).

Povela je Argentina golom Lionela Messija (10-11m), no početkom drugog poluvremena su Saleh Al-Shehri (48) i Salem Al-Dawsari (53) kreirali preokret.

Nenad Bjelica je u HRT-ovoj emisiji Qatara komentirao podbačaj koji je izazvao reakcije:

'Nogomet je sloboda'

"Treba čestitati Saudijcima i treba vidjeti hoće li se Argentinci oporaviti. Možda je kod njih malo prisutan onaj balkanski sindrom 'lako ćemo'. Puno se više zadnjih dana pisalo o tome koliko su kila mesa donijeli u Katar negoli o samom protivniku", dodao je Bjelica.

Slično razmišlja i Tomislav Stipić: "Saudijska Arabija danas je spasila Svjetsko prvenstvo. Nahranila me nogometom, kada se sjetim otvaranja SP-a, puno umjetnosti, na nekoj količini laži sve je to izgrađeno… Nogomet je sloboda, tolerancija, kreacija. Vidio se iskreni rad na terenu gdje jedan David pobijedio Golijata. To me ispunilo."