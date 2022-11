Hrvatska reprezentacija će u sjedećoj utakmici na Svjetskom prvenstvu u nedjelju igrati protiv Kanade, a taj je susret već u srijedu dobio zanimljivu uvertiru.

Za nju je zaslužan kanadski izbornik John Herdman koji je nakon poraza svoje momčadi od Belgije šokirao izjavom u kojoj spominje i Vatrene:

"Rekao sam igračima kako pripadamo ovdje i kako ćemo iduće s*bati Hrvatsku. Jednostavno je".

Nakon što je Herdman dao tu izjavu, novinari su pitali hrvatskog izbornika Zlatka Dalića što mislio o tome, na što je on ponudio sljedeći odgovor:

"Svaktko od nas izbornika ima svoj način komunikacije. Gospodin se tako izrazio, koliko je to lijepo i fino - ne znam, ali to je njegovo pravo. Na to se nećemo osvrtati, mi moramo na terenu pokazati da smo bolja momčad."

Sada je Daliću stigao savjet još jednog hrvatskog izbornika, Ace Petrovića koji vodi našu košarkašku reprezentaciju i on kaže da se ta vulgarna izjava treba iskoristiti kao velika motivacija za naše nogometaše.

"U trenucima kada smo u potrazi za identitetom na ovom SP, nakon utakmice sa Marokom, kanadski izbornik svojom izjavom došao je Daliću kao naručen. Ovih dana uz potreban scouting Kanade stalno puštati izjavu izjavu njihovog izbornika: We will f… Croatia ", napisao je Aco na Twitteru.