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MA, OVO JE PRESLATKO /

Poslušajte što su Tara i Antea poželjele našim dečkima: Pjesmica će vas ostaviti bez teksta

Uz teren sve su ponosno pratili i roditelji

12.6.2026.
11:13
Sportski.netHina
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Na posljednjem treningu hrvatska je reprezentacija imala posebne goste. U Alexandriji je bilo 26 djevojčica i dječaka iz hrvatskih škola iz Chicaga, New Yorka, Bostona i Clevelanda, a koliko im je značila prilika da vide svoje idole najbolje govore Tara i Antea.

Svako dijete je napisalo pismo ili napravilo crtež za po jednog "Vatrenog" prijavljenog za ovaj SP. Djeca su imena igrača izvlačila lutrijom iz šešira, kako bi sve bilo najpoštenije.

"Rekla sam mu da drži loptu u terenu", rekla je Tara, koja je svojem idolu Ivanu Perišiću napisala i pjesmicu: "Perišić Ivan, nogometni stroj, kad krene prema naprijed nastane znoj. Braniči ga love cijeli dan, a on im kaže: 'Vidimo se, bok, adio, van!'".

"Iako ne gledam nogomet često, kada ga gledam s obitelji stvarno se vidi koliko se borite i koliko vam znači svaki trenutak na terenu. Mislim da ste dobar uzor mladima jer pokazujete da se sve može postići kada se trudiš i voliš ono što radiš", poručila je Antea reprezentativcima, koja je priznala kako je jako uzbuđena jer nije mislila da će ikada vidjeti Vatrene uživo.

Uz teren sve su ponosno pratili i roditelji. Više o ovoj temi čitajte OVDJE

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHrvatska DijasporaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Dječja Pjesmica
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