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Portugalska zvijezda samouvjerena pred Hrvatsku: 'Ne sumnjamo u sebe, uvjereni smo u prolaz'

Portugalska zvijezda samouvjerena pred Hrvatsku: 'Ne sumnjamo u sebe, uvjereni smo u prolaz'
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Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia

Obje su reprezentacije zauzele drugo mjesto u svojim skupinama.

29.6.2026.
23:12
Hina
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
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 Nismo izgubili samopouzdanje zbog dva remija u skupini, rekao je portugalski nogometaš Joao Felix portugalskim novinarima uoči utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske.

Ta se utakmica igra u Torontu, u noći s četvrtka na petak, u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu. Obje su reprezentacije zauzele drugo mjesto u svojim skupinama.

„Moramo ostati mirni bez obzira na sva događanja u skupini. Mirni smo i imamo samopouzdanje premda u dvije od tri utakmice nismo pobijedili. Zbog toga naši navijači ne moraju sumnjati u nas. Mi u sebe ne sumnjamo, čak štoviše, uvjereni smo u pobjedu protiv Hrvatske i prolaz u osminu finala“, izjavio je Joao Felix koji je naglasio da nikakvih tajni između Portugala i Hrvatske nema.

„Jako dobro znamo na kakav način igra Hrvatska. Toliko puta smo ih gledali i bezbroj puta igrali protiv njih. Jako dobro poznajemo i snagu i sve slabosti Hrvatske. Analizirali smo ih i sada iz svega toga treba izvući maksimum“, rekao je Joao Felix koji nije postigao niti jedan pogodak tijekom grupne faze. U udarnoj momčadi je bio protiv Kolumbije i Uzbekistana, dok nije ulazio u igru protiv DR Konga.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Joao Felix
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