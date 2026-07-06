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Balogunova suspenzija eksplodirala kao skandal SP-a: 'Dobre stvari se dogode kad se ponašaš ispravno'

Balogunova suspenzija eksplodirala kao skandal SP-a: 'Dobre stvari se dogode kad se ponašaš ispravno'
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Foto: Kai River Kanzer/Zuma Press/Profimedia

Odluka je izazvala lavinu reakcija

6.7.2026.
9:59
Sportski.net
Kai River Kanzer/Zuma Press/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo posljednjih dana bruji o jednoj temi: poništenju suspenzije američkog napadača Folarina Baloguna.

Crveni karton koji je dobio u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine trebao ga je izbaciti iz sljedeće utakmice, no FIFA je napravila neočekivan potez, odgodila mu je kaznu na godinu dana i omogućila nastup protiv Belgije.

Odluka je izazvala lavinu reakcija. Američka reprezentacija se nije ni žalila, ali svjetski mediji tvrde da je pritisak stigao iz samog vrha američke politike.

"Kad pogledate taj prekršaj, u njemu nije bilo namjere. Balo se dobro ponašao nakon što je dobio crveni, kao i ostatak momčadi. Nismo se žalili ni radili scene. Dobre stvari se dogode ako se ponašate na ispravan način. Odluka se čini ispravnom", rekla je zvijezda domaćina Pulišić.

"Balogun nam je prvi strijelac. Naravno da želite imati takvog tipa u ekipi. Bili bismo mi dobri i bez njega. Imamo igrače koji su spremni preuzeti odgovornost. No kad je Balo u ekipi, puno nam je lakše igrati."

Guardian je objavio da je inicijativa navodno potekla iz Bijele kuće, od Donalda Trumpa. Nogometni svijet odmah je planuo: kritike, sumnje, teorije, sve je izašlo na površinu.

SadSvjetsko Prvenstvo 2026.Christian Pulisic
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