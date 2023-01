Sandra Perković na Instagramu je objavila kako se zaručila, ali i kako će nakon udaje uzeti suprugovo prezime.

"Zbogom 2022., dobrodošla 2023. Volim vas sve. Buduća gospođa Elkasević", napisala je fotografiju na kojoj je pokazala zaručnički prsten.

Sandra je inače na početku prošle godine otkrila kako su ona i Edis Elkasević već 10 godina zajedno.

"HVALA TI što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobjedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! HVALA TI što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. HVALA TI što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći. HVALA TI što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! HVALA TI na svemu JEDINI MOJ! Sretnih nam 🔟. godina zajedništva , ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do STOTKE", napisala je tada