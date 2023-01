Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na početku razgovora za Pink.rs se osvrnuo na nedavno završeno Svjetsko prvenstvo u Kataru.

"Sve više osjećam sreću i ponos s ovim što smo napravili, sreću i ponos i što smo osvojili treće mjesto i mislim da je to jako veliki uspjeh reprezentacije. Ako pogledamo cijelu situaciju, mi smo od prve utakmice igrali na rezultat, tako se postavili, išli smo utakmicu po utakmicu, na kraju možda smo mogli i više, međutim da je meni neko ponudio prije prvenstva polufinale ja bih to prihvatio objeručke. Možda ostaje taj žal za Argentinom, utakmica koju smo izgubili od svjetskih prvaka. Mi smo prvih 35 minuta bili bolja reprezentacija, bolje smo igrali od njih i taj penal koji je suđen za njih je potpuno preokrenuo utakmicu, ali ne smijemo biti nezadovoljni trećim mjestom", započeo je Dalić pa dodao:

"Ovo je velika stvar za Hrvatsku, ali i za cijelu regiju da je jedna reprezentacija napravila tako veliki rezultat i ovo je svima primjer da se može i da mali mogu biti veliki, da mogu doći do trofeja i da mogu doći do medalja, jedan putokaz i put svima. Ako uspoređujemo s Rusijom, mi smo imali jednu reprezentaciju koja je deset godina bila zajedno i igrala zajedno ali nije napravila veliki rezultat na velikim natjecanjima i sve je to eksplodiralo 2018. godine. Ove godine ipak smo došli s 18 novih igrača, ali glavnu ulogu su odigrali ovi igrači koji su bili i u Rusiji, ovi stariji i iskusniji i bez njih ovi mlađi to ne bi mogli napraviti i zato je naš uspjeh još veći. Ovo je reprezentacija koju sam ja sa svojim timom složio, s kojima sam radio i koje sam pripremao, a ona iz Rusije je bila već oformljena koju su prethodni izbornici oformili i zato je ovaj uspjeh još draži!"

Dobio je Dalić i pitanje vidi li Luku Modrića jednog dana u svom stručnom stožeru.

"Luka je važna karika, najvažnija u našoj reprezentaciji, kapetan koji igra možda i najbolji nogomet u svojoj karijeri, uživa u nogometu i u utakmicama svoje reprezentacije. Ono što ja želim i što kao izbornik forsiram i tražim da u moj stručni stožer ulaze igrači koji su bili u reprezentaciji , i Mandžukić i Olić i Ćorluka koji su bili u Rusiji. U svakom slučaju, jednog dana kad Luka završi svoju igračku karijeru bit će mu ponuđeno i ako ja budem izbornik, volio bih da se Luka uključi u stručni stožer na bilo koji način. Isto tako i Rakitić i drugi igrači koji imaju velike zasluge. Ja ću učiniti što je do mene da oni koji žele da se bave trenerskim poslom, ali i menadžerskim, uđu u krug reprezentacije. Mislim da je to dobro za naš nogomet, ali i dobar putokaz i svim drugim reprezentacijama da uđu oni koji imaju iskustvo europskih i svjetskih prvenstava i koji su napravili velike karijere."

Otkrio je izbornik i po čemu će pamtiti 2022.

"U sportskom smislu 2022. je za mene bila sjajna ako gledamo svjetsko prvenstvo, a neću pamtiti po lijepom jer sam u lipnju izgubio oca tako da je ovo za mene bila i tužna godina, ali to je život, moramo ga prihvatiti."

Osvrnuo se i na odnos s nedavno preminulim Sinišom Mihajlovićem.

"Ja sam upoznao Sinišu davno, u Vinkovcima kad sam igrao nogomet, igrali smo neke turnire zajedno, bio je veliki igrač, imao veliku karijeru, bio je dobar trener, imao je svoj stav. Bio je poseban. Svi ćemo ga pamtiti kao velikog igrača i sjajnog izvođača slobodnih udaraca. Njegova prerana smrt veliki je udarac za cijelu regiju. Teško je kad odlaze mladi ljudi, kad nas napuštaju, žao mi je. Bio sam u kontaktu s njegovom obitelji, ovo je situacija kad moramo shvatiti da je život prekratak i da moramo zaboraviti sve animozitete, probleme, svađe, biti više tolerantni jedni prema drugima. Žao mi je zbog Siniše, imao je tu veliku borbu i nije uspio pobijediti, a ja ću ga pamtiti i kao velikog igrača, velikog čovjeka i velikog trenera."