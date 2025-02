Jedan od rijetkih koji je odmah vjerovao u uspjeh: 'Ovo je najveći dobitak hrvatskih rukometaša'

Hrvatska rukometna reprezentacija oduševila nas je sve na Svjetskome prvenstvu 2025. gdje je zasluženo uzela srebrnu medalju. Malo tko je očekivao takav uspjeh, a među njima bio je legendarni bivši hrvatski reprezentativac Zlatko Horvat. Evo kako je proslavljeno lijevo krilo komentiralo prvenstvo nakon što su se slegli dojmovi.

"Oduvijek sam bio svjestan kvalitete svih tih dečkiju. Samo smo čekali to nešto. Ono što je nedostajalo na prijašnjim prvenstvima bilo je to zajedništvo koje su stvorili, borili su se jedan za drugoga. Nije bilo bitno ni što su bili ozlijeđeni, sve su napravili samo da igraju. Vratio se taj kult reprezentacije. Zato sam uvijek i govorio da možemo ići po medalju samo da se to stvori to zajedništvo, i eto stvorilo se na ovome SP-u", rekao nam je Zlaja na početku ne krijući oduševljenje ovakvim ishodom na SP-u:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prezadovoljan sam rezultatom iako treba biti iskren bilo je to malo iznenađenje, ali uvijek sam priželjkivao da se takvo što dogodi."

U onome što su Hrvati prvaci to je svakako euforija. Hrvatski rukometaši ponovno su ujedinili naciju i najavili svjetlu budućnost hrvatskog rukometa. Premda hrvatska reprezentacija ima sve predispozicije za velike uspjehe u budućnosti treba biti oprezan. Nakon srebra u Švedskoj 2020. euforična je Hrvatska doživjela razočaranje na SP-u 2021. godine. Toga se prisjetio i Zlatko Horvat koji smatra da takvo što ovoga puta neće biti slučaj

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, ne vjerujem da će se dogoditi pad. Vjerujem da će reprezentacija nastaviti ovim ritmom. Tu je izbornik Dagur koji će sve to držati na istom nivou. Sada je napokon upoznao sve igrače što je također bitna stvar. Na Olimpijskim igrama nije još znao tko kako igra i tko što može. Sada je to sve vidio.

"Naravno ima tu još mjesta za napredak. Nažalost, odlazi nam Duvnjak i Karačić. To je jedna sigurnost koja će nam nedostajati, ali nadamo se da će Cindrić biti zdrav, da će on pokriti njihove pozicije", komentirao je Horvat odlazak veterana.

"Sve velike reprezentacije su imali pad pa i Danska, Francuska, Njemačka, Švedska i Španjolska. Morao se i nama dogoditi. Sva sreća nije bio predug.A i taj pad nakon europskog srebra 2020. bio je specifičan. Sljedeća dva turnira bila su praktički za vrijeme korona krize. Pa to je bilo mučenje. Ja sam bio na SP-u u Egiptu i još nas je dosta bilo ozlijeđenih. To je bilo katastrofa. A mogu misliti tek što je bilo poslije u u Mađarskoj. Igralo je četrdeset igrača, svi su se rotirali i to je bilo stvarno, jako teško", prisjetio je Horvat zadnja neslavna prvenstva.

"Na prošlome SP-u 2023 jednu smo utakmicu kiksali i to je to bilo. To je bilo protiv Egipta pa smo se trebali s Danskom vaditi u zadnjem kolu. S Dancima smo odigrali neriješeno, a realno trebali pobijediti. Sve su to bile neke naznake i pokazatelji da ti dečki mogu parirati najjačima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitali smo se što to nedostaje još hrvatskim reprezentativcima da dođu napokon do kraja. Jesu li zaista Danci trenutno nedodirljivi?

"Danci nisu nedostižni. U finalu smo imali manjak rotacije. Nedostajalo je par igrača za bolju rotaciju i to je to. Naravno da Danska ima puno veći fond igrača. Mi imamo to što imamo, ali ćemo se potući s njima svaki put. Ovoga puta smo bili premoreni. Bilo je prilika gdje smo im mogli parirati u par navrata, ali u ovom trenutku oni su stvarno iznad svih", komentirao je Horvat finale i otkrio što je presudno za nastavak uspjeha ove generacije:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sad svi hoće da odmah hvatamo po uspjesima i Dansku, Francusku, Španjolsku i ostale. Daj Bože da se to dogodi, ali polako. Ovo je bio prvi pravi turnir gdje su hrvatski rukometaši pokazali svoje adute. Vjerujem da ćemo držati taj nivo. Uvijek je moguće da se dogodi neki posrtaj pa da ne uzmemo sljedeću prvenstvenu medalju, ali nije to prestrašno. Najprije svi reprezentativci trebaju ostati zdravi. Nemamo mi toliki fond igrača da možemo rotirati kao Danska i Francuska. Mi moramo samo držati ovakav ritam i ne bojim se za budućnost", rekao je rukometni Totti, Zlatko Horvat.

Zanimalo nas je tko je najveći dobitnik u reprezentaciji nakon SP-a no Zlatko je imao univerzalan odgovor.

"Najveći je dobitnik upravo taj momčadski duh što su stvorili. Teško je to objasniti, ali bitno je da znaju da se bore za hrvatski grb i dres. To je najveći dobitak. Zajedništvo su imali i pokazali"

Zlaja je zatim na sva usta krenuo svakog pojedinog srebrnog rukometaša hvaliti ali i istaknuo važnost jednog od njih zbog odlaska Duvnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mamić je veliki dobitak jer smo dobili nekog za 5-1 obranu, koji može zamijeniti Duvnjaka", rekao je Horvat pa se dotakao pozicije srednjeg vanjskog koja je u blagom deficitu zbog odlaska Karačića i Duvnjaka

"Netko će se već pojaviti. Pavloviću treba vremena da skupi još iskustva. Imamo opciju s Martinovićem. Uvijek će biti nekakvih varijanti koje će to pokrpati. Siguran sam da će već nešto složiti", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uspjeh na Svjetskome prvenstvu podigao je popularnost rukometa među mladima u Hrvatskoj. Koliko je to važno za budućnost rukometa odgovorio nam je Horvat.

"Popularnost rukometa se mjeri kroz rezultat. Hrvatska je jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva. Zadnjih par godina dogodio se pad, pa tako i u popularnosti sporta, ali evo bio je izgleda dovoljan ovakav jedan uspjeh. Vjerujem da će se on nastaviti i da će se popularnost rukometa dignuti za razinu više. Time će se sigurno puno više djece htjeti baviti ovim sportom", zaključio je legendarni Zlaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Horvat u podcastu Net.hr: 'Joso Valčić je izgubio puno krvi, a Kajba mu je spasio život'