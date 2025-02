Dagur komentirao turbulencije u Islandu pa iznenadio: 'To je prošlost, znao sam da želim voditi Hrvatsku'

Dagur Sigurdsson vratio se u rodni Island nakon uspješnog Svjetskog prvenstva s Hrvatskom i srebrom oko vrata. U domovini Dagura Sigurdssona trenutno traju previranja u Islandskome rukometnome savezu. Upravo je poraz od Hrvatske bila čaša koja je prelila čašu za tamošnje vodstvo koje je smijenjeno nakon neuspjeha Islanda. Čelni ljudi islandskog rukometa primili su brojen kritike, a jedna od njih je bila i nedovođenje Sigurdssona na islandsku klupu. Stoga ni Dagura pri povratku u domovinu nije izbjeglo pitanje o turbulencijama u savezu.

Naime Sigurdsson je bio na korak preuzimanja islandske reprezentacije 2023. godine nakon što je vodio Japan. Sve je upućivalo na to kako će postati novi izbornik Islanđana, no onda se dogodio preokret u zadnji čas. Čelnici isladskog saveza nakon sastanka više se nisu javljali Daguru i odlučili su se za Snorrija Gudjonssona pa im ej to jedan od crimena koji im predbacuje islandska javnost.

Ipak kod Dagura nema zle krvi.

"To je za mene prošlost. Ostajem pri tome i mislim da se svi mogu složiti da metode rada nisu bile dobro, ali to što me nisu izabrali za izbornika je sasvim u redu. Ranije su mi nudili da preuzmem islandsku rukometnu reprezentaciju i onda sam rekao ne, tako da je normalno da izaberu nekog drugog. No svejedno nazoveš dva dana kasnije i kažeš: 'Slušaj, ići ćemo drugi putem", rekao je Sigurdsson za islandski Ruv.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tom sam trenutku postigao uspjeh s Japanom i trebalo mi je nešto oko čega ću biti strastven. Znao sam da ću, ako budem dio islandske reprezentacije, budem grizao i dao se svim srcem. Bilo mi je svejedno hoću li postati trener ili pomoćni trener. Samo sam se htio pridružiti momčadi. Onda sam dobio Hrvatsku koja također ispunjava taj uvjet. Zato sam bio potpuno siguran da želim taj posao", otkrio je Dagur kako se odlučio za Hrvatsku.

No premda nema najbolju prošlost s vodstvom islandskog saveza, Dagur ih i dalje hvali na sva usta:

"Mislim da je napravljen jako dobar posao, iako uvijek ima mjesta za napredak. Samo ne možemo biti potpuno crno-bijeli oko ovoga. To su ljudi koji žrtvuju svoje slobodno vrijeme, to su neplaćeni poslovi i mislim da svatko zaslužuje malo poštovanja", zaključio je Sigurdsson.

POGLEDAJTE VIDEO: Manenica o smjeni Marića i statusu Cannavara: 'Dinamo se okreće budućnosti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa