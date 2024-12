Već drugi put u kratkom periodu, od 26. prosinca kad je bilo okupljanje hrvatskih reprezentativaca u Zagrebu pa do subote, u hrvatskim medijima povlači se teza da su klubovi nekim igračima zabranili nešto što se tiče reprezentativnih obveza za Hrvatsku. Ovog puta, u fokusu su Luka Cindrić, Nikola Grahovac i Leon Šušnja kojima su klubovi zabranili da zaigraju u sutrašnjoj pripremnoj utakmici protiv Italije (RTL 2 - 17.30).

To "zabranili" zbunjuje provršne rukometne pratitelje koji se pitaju - kako netko nekom može zabraniti dolazak na pripreme ili igranje utakmica za reprezentaciju? Postavljaju se i sljedeća pitanja - je li to realno, što, u biti, stoji iza pojma klupske zabrane, je li to nešto s čim će se Savez trebati pozabaviti u budućnosti? Upitnici su nad glavama. Bacili smo se na posao kako bi otkrili problematiku i javnosti objasnili pojam klupske zabrane za nešto.

Dakle, matični klubovi mogu zabraniti igraču priključivanje reprezentaciji prije službenog poziva, prema stavci u ugovoru. U HRS-u su nam to objasnili riječima:

"Pojam zabrana zvuči na prvu grubo, ali nije to ništa spektakularno niti se tu radi o bilo kakvom 'sabotiranju' reprezentacije od strane kluba kao takvog. Iza tog se pojma krije jedna jednostavna stvar. Dakle, iza pojma zabrana krije se to da igrači mogu doći i priključiti se reprezentaciji samo i isključivo kad je službeni poziv, a to je 2. siječnja. Tada je team week okupljanje. Savez u pojmu zabrane klubova ne može ništa, oduvijek je to tako".

Dakle, klubovi igrača mogu ne pustiti na pripreme ili pripremne utakmice prije datuma službenog poziva.

Hrvatska rukometna reprezentacija u Poreču odrađuje prvu fazu priprema za svjetsko prvenstvo koje počinje 14. siječnja u sklopu kojih će odigrati utakmicu protiv Italije, a izbornik Dagur Sigurdssonn žali što reprezentacija još nije kompletna.

"Nisam u potpunosti sretan jer još uvijek nam nedostaje dosta igrača, ali to je uobičajeno za ovaj dio priprema. Volio bih imati više igrača na treningu. Također, imamo i nekoliko ozljeda u timu, dakle uspona i padova. Igrači koji treniraju dobro rade. Mislim da korak po korak radimo napredak, ali trebamo pričekati do 2. siječnja da svi budemo na okupu", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson koji je s igračima u dva i pol dana odradio četiri treninga.

Izbornik je pažljivo vodio statistiku nastupa svih igrača ove jeseni i sigurno je da će na osnovu toga, ali i činjenice da je sedam do osam igrača iz Bundeslige imalo susrete u četvrtak i petak, a zatim i put do Poreča, znati kako rasporediti snage i pronaći dovoljno kvalitetnu postavu za okršaj s Italijom. Budući da zbog zabrane klubova ne mogu nastupiti Luka Cindrić, Nikola Grahovac i Leon Šušnja, to znači da će protiv Italije imati suženu mogućnost izbora.

Što se tiče te utakmice izbornik Sigurdsson obećava da će njegovi igrači dati sve od sebe.

"Italija je odlična ekipa, dobro su igrali u zadnjim mjesecima protiv Španjolske i Srbije. Dat ćemo sve od sebe iako nećemo biti u punom sastavu".

