Hrvatska rukometna reprezentacija u Poreču odrađuje prvu fazu priprema za Svjetsko prvenstvo koje počinje 14. siječnja u sklopu kojih će odigrati utakmicu protiv Italije, a izbornik Dagur Sigurdssonn žali što reprezentacija još nije kompletna.

"Nisam u potpunosti sretan jer još uvijek nam nedostaje dosta igrača, ali to je uobičajeno za ovaj dio priprema. Volio bih imati više igrača na treningu. Također, imamo i nekoliko ozljeda u timu, dakle uspona i padova. Igrači koji treniraju dobro rade. Mislim da korak po korak radimo napredak, ali trebamo pričekati do 2. siječnja da svi budemo na okupu", rekao je izbornik Dagur Sigurdson koji je s igračima u dva i pol dana odradio četiri treninga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik je pažljivo vodio statistiku nastupa svih igrača ove jeseni i sigurno je da će na osnovu toga, ali i činjenice da je sedam do osam igrača iz Bundeslige imalo susrete u četvrtak i petak, a zatim i put do Poreča, znati kako rasporediti snage i pronaći dovoljno kvalitetnu postavu za okršaj s Italijom. Budući da zbog zabrane klubova ne mogu nastupiti Luka Cindrić, Nikola Grahovac i Leon Šušnja, to znači da će protiv Italije imati suženu mogućnost izbora.

Što se tiče te utakmice izbornik Sigurdsson obećava da će njegovi igrači dati sve od sebe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Italija je odlična ekipa, dobro su igrali u zadnjim mjesecima protiv Španjolske i Srbije. Dat ćemo sve od sebe iako nećemo biti u punom sastavu".

Reprezentativac Mario Šoštarić slaže se s izbornikom kako je Italija napredovala u zadnjih par godina.

"Italija je u zadnje dvije godine postala respektabilna reprezentacija. Radi se o jako ozbiljnoj ekipi, igraju brzi rukomet, imaju par igrača koji igraju u Bundesligi i izrazito su kvalitetni", osvrnuo se na suparnika Šoštarić.

Što se tiče priprema koje treba proći prije početka Svjetskog prvenstva Šoštarić ističe da će se najviše raditi na obrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odradili smo prvi dio priprema, ali moramo jače zapeti i napraviti neke stvari da bi nam kasnije bilo lakše. Krenuli smo s obranom, tu moramo najviše stvari popraviti u odnosu na zadnje natjecannje na kojem smo bili. Tu smo krenuli i s nekim novim stvarima i tu ćemo raditi da bude sve ok do početka prvenstva", kazao je Šoštarić.

Utakmica protiv Italije je na rasporedu u nedjelju u 17.30 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Italija je u skupini A Svjetskog prvenstva zajedno s Tunisom, Alžirom i Danskom. Hrvatska je protiv Italije posljednji put igrala prije dvije godine, 29. prosinca 2022. u Puli i ostvarila uvjerljivu pobjedu 40-26.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekskluzivno; Goran Perkovac u Božićnom specijalu: 'Hrvatska može do medalje na SP-u'