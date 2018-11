VRIJEDNA POBJEDA PPD ZAGREBA U LIGI PRVAKA: Zlatko Horvat briljirao protiv Celja

Bitna pobjeda Zagrebaša u Ligi prvaka

Rukometaši PPD Zagreba u subotu su u Areni u 7. kolu skupine B Lige prvaka svladali prvaka Slovenije Celje Pivovarnu Laško sa 24-22 (11-9).

Zagreb je dobro ušao u utakmicu pa je u prvom poluvremenu bio stalno bio u vodstvu, u jednom trenutku imao je pet golova prednosti. I u nastavku igrači Zagreba su držali prednost, koja se kretala od tri do pet pogodaka viška. No, u posljednjih deset minuta Celje se primaklo na gol zaostatka, ali igrači Zagreba su se uspjeli oduprijeti i doći do važne pobjede.

Pobjeda koja život znači

Kod Zagreba najefikasniji je bio Zlatko Horvat sa šest golova, a David Mandić zabio je četiri. U ekipi Celja Branko Vujović zabio je pet, a Draško Nenadić četiri pogotka.

U sljedećem kolu, 18. studenoga, PPD Zagreb gostuje kod Celja. Na ljestvici skupine B vodi PSG sa 14 bodova, Pick Szeged ima 10, Nantes i Flensburg po 6, PPD Zagreb i Skjern po 5 bodova, Celje 4, a Motor Zaporožje 2 boda.