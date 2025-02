Valter Matošević, trener golmana u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, istinski je junak iz sjene veličanstvenog uspjeha naših rukometaša na Svjetskom rukometnom prvenstvu. Njegova suradnja s golmanima Dominikom Kuzmanovićem i Ivanom Pešićem bila je ključna za dobre reakcije spomenutog srebrnog dvojca.

The Boys Are Back in Town

Smatra se, inače, kako je veza između trenera golmana i samih vratara u rukometu ključna za dobre reakcije golmana u utakmicama. Svojedobno nam je to rekao Mario Kelentrić, trener golmana u Gummersbachu, jedan od najboljih svjetskih stručnjaka za poziciju golmana i čovjek koji svakodnevno trenira u klubu Kuzmanovića i koji samim tim sigurno ima svoj udio u bravuroznim obranama Dominika Kuzmanovića na prvenstvu, reakcijama o kojima ćemo dugo pričati. Ako Kele tako kaže, onda to stoji. Ali, idemo mi na Matoševića.

Javio nam se Valter sad kad su se dojmovi slegli nakon rukomentog ludila koje je zahvatilo čitavu Hrvatsku. Hrvatski rukometaši vratili su se među elitu nakon pet godina od posljednje medalje na velikom natjecanju. Kad nam se Valter javio na telefon, zapjevali smo mu popularni hit rock benda Thin Lizzyja pod nazivom - The Boys Are Back in Town. Inače, pjesma je objavljena 1976. kao prvi singl s njihovog albuma Jailbreak. Rolling Stone smatra je najboljom pjesmom tog benda stavljajući je na 272. mjesto na popisu "500 najboljih pjesama svih vremena" za 2021. godinu.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL Valter Matošević u sredini između Filipa Glavaša (lijevo) i Tina Lučina (desno).

'Još uvijek nismo svjesni što smo napravili'

"Dobra pjesma za dobar trenutak", kazat će Valter Matošević koji ne može još uvijek vjerovati kakav uspjeh su ostvarili...

"Prošlo je više od tjedan dana, ali još uvijek ni ja niti dečki nismo svjesni još uvijek svega. Lijepo je buditi se sa srebrom oko vrata. lijepo se bilo probuditi jutro nakon one utakmice protiv Francuske znajući da imamo najmanje srebro, spavati s njom oko vrata, figurativno rečeno, otići u Oslo i odigrati jednu pravu utakmicu protiv Danske koji su zaslužili zlato, prezentirali su jedan lijepi rukomet i zasluženo su prvaci svijeta. Što se tiče Hrvatske, ovo je veliki uspjeh za hrvatski rukomet i zalog za budućnost, jer hrvatski rukomet je opet tamo gdje mu je i mjesto. Opet će mnoštvo klinaca stremiti ka ovom sportu, igrati rukomet", rekao je za Net.hr Valter Matošević.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Zanimljivo, nekih dva i pol mjeseca prije prvog okupljanja za pripreme, pričali smo s Valterom privatno i tada je potpisniku ovih redaka rekao kako dečkima ne treba stavljati nikakav imperativ medalje i time im raditi pritisak, nego ih treba pustiti samo neka igraju što opuštenije.

Mir, tišina i skromnost

"U jednom miru, tišini smo se pripremali bez bombastičnih izjava od igrača do stručnog stožera, samozatajno, tiho i na kraju smo odigrali jedan fenomenalan turnir i na krilima fenomenalne atmosfere u Areni Zagreb došlo do finala. Mislim da je to bio ključ. baš sam razmišljao o tome", tvrdi nam Valter.

"Jako je bilo bitno što smo bili skromni i ponizni, ali isto tako smo bili svjesni naše kvalitete i cjelokupne atmosfere koja je bila u Areni svaku utakmicu i ovim putem bi htio zahvaliti svim tim ljudima koji su nam dali vjetar u leđa i bili velika potpora ovom rezultatu. Da se razumijemo, živjeli smo neke snove, ali nišra pretjerano niti euforično od prve pa sve do zadnje utakmice", dodao je bivši proslavljeni hrvatski vratar.

'Najizazovniji trenutak na SP-u bila je Mađarska, a prijelomni onaj protiv Slovenije'

Koji je trenutak na prvenstvu bio najizazovniji?

"Gledajući sad kroz ovu prizmu i s ovim odmakom, bila je to Mađarska. U takvom minusu biti protiv jedne takve iskusne reprezentacije, s takvim iskusnim igračima koji igraju u europskim klubovima, od -4 preokrenuti utakmicu u posljednjih 6 minuta i u zadnjoj sekundi zabiti gol za pobjedu, to je bila jedna velika prekretnica, ali bilo je tu još trenutaka. Izdvojio bih odličnu utakmicu protiv Slovenije, Islanda, Francuske, ali ključ svega je bila Mađarska".

A koji je prema Valteru bio prijelomni trenutak na SP-u?

"Prijelomni trenutak je bila Slovenija koja nije imala što izgubiti, koja se opraštala od Svjetskog prvenstva, a koja je odigrala jednu fenomenalnu utakmicu. Mi smo malo na početku bili donekle rezervirani. Mislili smo u nekom slučaju da će biti lakše jer, kao, njima nije trebalo ništa u toj utakmici, a Slovenci su pokazali snagu, odigrali čvrstu utakmicu, dobro odigrali. I u toj utakmici smo preokrenuli situaciju i pobijedili. Samim time dobili smo jedan impuls koji nam je garantirao dobre rezultate u drugim utakmicama. Mađarska je došla nakon toga, a onda Francuska protiv koje smo odigrali vrhunski od prve do zadnje sekunde. Francuska je bila kjedan od favorita turnira, ali recimo u toj utakmici igrali smo skroz opušteno jer nismo imali ništa za izgubiti, mogli smo samo dobiti i dobili smo puno."

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Kuzma nastavio kontinuitet, Pešić je jedan od najboljih golmana Francuske, a tu je još i Špikić'

Dominik Kuzmanović i Ivan Pešić su skidali kad je to bilo potrebno. Nije bilo Mateja Mandića i šteta zbog toga...

"Prije svega bi htio reći da mi je žao što Matej Mandić nije bio s nama jer je to stvarno zaslužio i brani super u Ligi prvaka. Kuzma se, pak, dokazuje iz prvenstva u prvenstvo, od Njemačke je nastavio kontinuitet kroz Olimpijske igre i mislim da je bio fenomenalan. Ivan Pešić je pak jedan od najboljih golmana Francuske, također je u Ligi prvaka odličan. On je bio rutiner. Jedan fenomenalan dečko, tih, cijelo je vrijeme koncentriran i kad uđe i stane na gol pokazuje sav svoj, neću reći raskoš nego svu svoju kvalitetu i to se najbolje vidjelo protiv Mađarske protiv koje je upravo on bio taj uteg koji nas je pogurao prema dramatičnoj pobjedi. I tu je još, moram spomenuti, Matija Špikić koji brani u ThSV Eisenach. Isto jedna fenomenalna sezona u Bundesligi. Hrvatska nema problema s vratarima u budućnosti i bit će taj jedan možda i veliki veliki pokretač dobrih rezultata u budućnosti", govori Valter Matošević.

Duvnjak, Pešić i Karačić oprostili su se od reprezentacije Hrvatske i protiv Češke u kvalifikacijama za EP bit će njihov službeni oproštaj. Utakmica protiv Češke zakazana je za 16. ožujka u 17:30 sati, a prije početka susreta održat će se svečanost u čast spomenutim velikanima.

"Što reći o njima? Dosta se pričalo o njima, sve se reklo, to su, prije svega, kvalitetni ljudi i pravi sportaši. Svaki rastanak je tužan i taj dvoboj protiv Češke će biti emotivan, ali najbolje znaju u kakvom su stanju, svatko za sebe najbolje zna i sluša svoje tijelo. Jednom mora doći trenutak za kazati - dosta! Zadužili su hrvatski rukomet, pogotovo Duvnjak koji je tu dugi niz godina s tim velikim stažom, ali jednostavno čovjek treba slušati svoje tijelo i donijeti pravi odluku u pravom trenutku. Zdravlje je ipak na prvom mjestu, a napori u rukometu su iz godine u godinu sve veći. Toliko utakmica, bez pauze, svi oni igraju u velikim klubovima, svake godine veliko natjecanje, ponekad i dva, kao što je bilo u prošloj 2024. godini. Ima previše natjecanja i igrači su izraubani. Mi smo imali velikih problema s ozljedama, ali evo, sve smo to prevazišli i došli do srebra".

'Pukla je prilično glupa priča o sukobu Cindrića i Sigurdssona, krasilo nas je samo zajedništvo'

Ozljede Duvnjaka i Cindrića, Davida Mandića, Mateja Mandića još prije, nije bilo lako reprezentaciji, a pukla je i priča o sukobu Cindrića i izbornika Dagura Sigurdssona.

"Odmah ću vas sad prekinuti jer znam što slijedi u vašem pitanju i otkriti o čemu se tu radi, odnosno što (ne)stoji iza svega. Dakle, idemo krenuti od početka. Mi smo od 26. do 30. prosinca 2024., to je bila prva faza, bili zajedno. Druga faza je bila od 2. siječnja i mogu reći da je zajedništvo pojam koji se u reprezentaciji Hrvatske modificirao u sferu iznad samog pojma, zajedništvo je bilo iznad toga pojma zajedništvo. Znači, bilo je samo uzajamno poštovanje igrača, stručnog stožera i predivno je bilo biti s tim ljudima u kontinuitetu jedno mjesec dana bez ijednog incidenta. Ta priča koja je pukla o tom famoznom sukobu Cindrića i izbornika, to što se pričalo, pisalo, spominjalo, za mene totalno pada u vodu i jednostavno mogu samo reći da je bila uživancija biti dio toga tih 32 dana", tvrdi Valter Matošević.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL I Igora Karačića su igrači Hrvatske bacali u zrak.

Priča se pojavila i zaokupila medijski prostor u trenutku kad je Hrvatska jurišala prema uspjehu.

"Jedino ako su se njih dvoje zatvorili u sobu i da je došlo do toga, inače nema teoretske šanse. To je samo pukla priča i to neka prilično glupa".

Kako dođe do toga da jedna takva priča pukne u medijima i tko takve stvari plasira, pitali smo Valtera?

"Nema pojma stvarno, ali ovo što vam govorim od srca i iskreno tvrdim. Tih 32 dana u kontinutetu, nije to bilo s nekim razmacima odi doma i to sve, 32 dana je 'teško' živjeti bez ekcesa s obitelji, a mi smo bili iznad obitelji i upravo zbog toga smo polučili takav rezultat, zbog međusobnog poštovanja, atmosfere unutar reprezentacije koja je iz dana u dan bila sve jača i jača, sve bolja."

Odmor uz ribolov i onda neugodna Češka

Odmara li se sad Valter?

"Odmaram se, tu sam u Rijeci, malo ribolov i to je to, koliko mi vrijeme dozvoljava, s obzirom da ide sad loše vrijeme, nema ništa od ribolova. Uskoro opet krećemo, slijedi Češka u kvalifikacijama koja je namučila Dansku i uz nas bila jedina reprezentacija na SP-u koja od Danske nije izgubila dvoznamenkastom razlikom. Slijedi uskoro novo-nanovo", zaključio je Valter Matošević.

